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Посольство США в Берлине выступило с заявлением по "Северному потоку — 2"
Посольство США в Берлине выступило с заявлением по "Северному потоку — 2"
Посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T21:11
2020-12-05T23:47
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
сша
берлин (город)
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БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2".Как заявила газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла Соединенных Штатов Америки в Германии Робин Куинвилл, такое решение стало бы четким сигналом, что ЕС больше не будет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".По словам дипломата, "Северный поток — 2" — это "не просто экономический проект", а "политический инструмент", направленный на то, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".Представитель Морского и гидрографического агентства Германии ранее сообщал, что оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG 5 декабря возобновит прокладку магистрали. Для этого, предположительно, будут использовать судно "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. В четверг оно вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.В компании подтверждали РИА Новости планы возобновить работы по укладке труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям отвечает трубоукладчик "Фортуна". В субботу судно покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток.В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку магистрали в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.США против "Северного потока — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.Накануне в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
https://ria.ru/20201204/potok-1587682666.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, сша, берлин (город)

Посольство США в Берлине выступило с заявлением по "Северному потоку — 2"

21:11 05.12.2020 (обновлено: 23:47 05.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2".
Как заявила газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла Соединенных Штатов Америки в Германии Робин Куинвилл, такое решение стало бы четким сигналом, что ЕС больше не будет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 14:46
В бундестаге одобрили действия регионов в защиту "Северного потока — 2"
По словам дипломата, "Северный поток — 2" — это "не просто экономический проект", а "политический инструмент", направленный на то, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".
Представитель Морского и гидрографического агентства Германии ранее сообщал, что оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG 5 декабря возобновит прокладку магистрали. Для этого, предположительно, будут использовать судно "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. В четверг оно вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.
В компании подтверждали РИА Новости планы возобновить работы по укладке труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям отвечает трубоукладчик "Фортуна". В субботу судно покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток.
В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку магистрали в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"

США против "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
Накануне в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.
В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 17:37
Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзСШАБерлин (город)
 
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