https://ria.ru/20201205/styuardessa-1587735738.html

Стюардесса рассказала, почему не стоит готовить еду на борту самолета

Стюардесса рассказала, почему не стоит готовить еду на борту самолета

Бывшая стюардесса американской авиакомпании рассказала о курьезных ситуациях, которые возникали во время приготовлении еды на борту лайнера, сообщает Express. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T01:14

2020-12-05T01:14

2020-12-05T01:14

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывшая стюардесса американской авиакомпании рассказала о курьезных ситуациях, которые возникали во время приготовлении еды на борту лайнера, сообщает Express.Хелен Дейви рассказала, как готовила сотни яиц, чтобы накормить пассажиров во время полета. Несмотря на турбулентность, сотрудникам авиакомпании удавалось даже украсить готовые блюда фирменной "зеленой веточкой петрушки".Однажды после рейса ей было даже стыдно покидать самолет. "Мои волосы, костюм, туфли и сумочка были в яичных белках и желтках. И я не могла накинуть плащ из-за жаркой погоды. А приехав в отель, я нашла в лифчике яичницу!" — рассказала бортпроводница.Дейви с юмором вспоминала, как пассажиры, выходя из салона, благодарили ее за "самую вкусную еду".

https://ria.ru/20201201/otdykh-1587100312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм