https://ria.ru/20201205/shkoly-1587781447.html

В России выросло число ушедших на карантин школ

В России выросло число ушедших на карантин школ

Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 79, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:18

2020-12-05T09:18

2020-12-05T09:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 79, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".В пятницу сообщалось о 72 школах, ушедших на карантин."Всего в 79 школах в 29 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении. Уточняется, что это составляет 0,2% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,03% от общего количества, следует из данных министерства.За 4 декабря ушли на карантин восемь школ, вышла из карантина одна.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201204/shkola-1587610776.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество