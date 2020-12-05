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В России выросло число ушедших на карантин школ
В России выросло число ушедших на карантин школ
Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 79, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:18
2020-12-05T09:18
2020-12-05T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 79, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".В пятницу сообщалось о 72 школах, ушедших на карантин."Всего в 79 школах в 29 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении. Уточняется, что это составляет 0,2% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,03% от общего количества, следует из данных министерства.За 4 декабря ушли на карантин восемь школ, вышла из карантина одна.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество