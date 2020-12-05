https://ria.ru/20201205/regiony-1587820478.html

Минздрав дал рекомендации по введению ограничений по COVID-19 в регионах

Минздрав дал рекомендации по введению ограничений по COVID-19 в регионах

Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса должны вводиться в регионах локально, в зависимости от ситуации, сообщил журналистам министр РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:10

2020-12-05T16:10

2020-12-05T16:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

общество

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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса должны вводиться в регионах локально, в зависимости от ситуации, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мероприятия, ограничивающие передачу инфекционного процесса, должны вводиться локально в тех регионах, где идет рост заболеваемости", - сказал министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587788832.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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