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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/regiony-1587820478.html
Минздрав дал рекомендации по введению ограничений по COVID-19 в регионах
Минздрав дал рекомендации по введению ограничений по COVID-19 в регионах
Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса должны вводиться в регионах локально, в зависимости от ситуации, сообщил журналистам министр РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:10
2020-12-05T16:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса должны вводиться в регионах локально, в зависимости от ситуации, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мероприятия, ограничивающие передачу инфекционного процесса, должны вводиться локально в тех регионах, где идет рост заболеваемости", - сказал министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Минздрав дал рекомендации по введению ограничений по COVID-19 в регионах

16:10 05.12.2020
 
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Объявление на дверях кафе - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса должны вводиться в регионах локально, в зависимости от ситуации, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мероприятия, ограничивающие передачу инфекционного процесса, должны вводиться локально в тех регионах, где идет рост заболеваемости", - сказал министр.
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 11:02Распространение нового коронавируса
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
 
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