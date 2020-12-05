https://ria.ru/20201205/regiony-1587820478.html
Минздрав дал рекомендации по введению ограничений по COVID-19 в регионах
Минздрав дал рекомендации по введению ограничений по COVID-19 в регионах
Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса должны вводиться в регионах локально, в зависимости от ситуации, сообщил журналистам министр РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:10
2020-12-05T16:10
2020-12-05T16:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса должны вводиться в регионах локально, в зависимости от ситуации, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мероприятия, ограничивающие передачу инфекционного процесса, должны вводиться локально в тех регионах, где идет рост заболеваемости", - сказал министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587788832.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество