https://ria.ru/20201205/putin-1587816014.html

Путин рассказал, что позволяет ему сохранять позитивный настрой

Путин рассказал, что позволяет ему сохранять позитивный настрой

Президент России Владимир Путин заявил, что общение с добровольцами и волонтерами позволяет ему сохранять позитивный настрой. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T15:38

2020-12-05T15:38

2020-12-05T16:24

маргарита симоньян

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что общение с добровольцами и волонтерами позволяет ему сохранять позитивный настрой.Путин в субботу провел по видеосвязи встречу с добровольцами, приуроченную ко Дню добровольца (волонтера). Во время этой встречи в студии присутствовали несколько ребят, страдающих редкими заболеваниями, - Регина Парпиева и Артем Самуйлов, чьи мечты президент исполнил в рамках акции "Елка желаний" в 2018 году."Как хорошо, что в наше высокотехнологичное время мы можем вот так встретиться и поговорить, несмотря ни на что. Как вы себя чувствуете? Как настроение?" - поинтересовалась Регина, обращаясь к президенту.Тот поблагодарил ее за интерес, пожелал ребятам также здоровья и хорошего настроения. "Когда я встречаюсь с такими людьми, с которыми мы общаемся сегодня, настроение, безусловно, становится еще лучше, становится праздничным и нацеленным на активную работу для того, чтобы поддержать таких, как вы", - сказал Путин.Девушка в ответ отметила: "Вы вообще очень, очень позитивный человек". "Как вам удается сохранять этот позитив? Может, есть какой-то рецепт?" - спросила она."Общение с такими, как вы", - коротко ответил Путин.Регина Парпиева ослепла в возрасте 8 лет из-за редкой болезни - оптикомиелита Девика. Несмотря на это, девочка занимается плаванием и хочет стать тележурналистом. Регина в декабре 2018 года взяла интервью у президента России, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Девушка также рассказала президенту о переменах, которые произошли в ее жизни за последние два года, отметив, что "если бы вела дневник, в нем уже точно не осталось бы места".Регина подготовилась и поступила на факультет журналистики МГУ, у нее много друзей и есть любимая работа - она ведущая на одном из телеканалов. Девушка рассказала, что сейчас работает над дикцией по методике Демосфена, набрав полный рот камней и проговаривая вместо "Илиады" Гомера стихи российских классиков. Она отметила, что надеется также стать волонтером и помогать людям.Регина поблагодарила Путина и волонтеров фонда "Мечта со мной", который проводит акцию "Елка желаний". "Если бы не та предновогодняя встреча, я вряд ли бы решилась вступить на путь тележурналиста ... Вы замечательный спикер и замечательный человек", - обратилась девушка к президенту.Она также передала ему сделанный своими руками подарок к Новому году. Президент поблагодарил. "Я очень рад слышать, что у тебя жизнь идет своим чередом, как ты и планируешь, и получаешь удовольствие от реализации своих планов. Это очень здорово. То, что ты дикцию тренируешь, - это тоже отлично. Знаю, что так многие делают профессионалы. Ты камни леденцами не пробовала заменить, нет? Может, так будет эффективнее?" - в шутку предположил Путин.Девушка со смехом ответила, что так не делала. "С мамой поговори", - посоветовал президент.

https://ria.ru/20201205/mechty-1587813449.html

https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587804386.html

https://ria.ru/20201205/putin-1587808027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, владимир путин, общество