https://ria.ru/20201205/produkty-1587821590.html

Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:19

2020-12-05T16:19

2020-12-05T16:19

елена соломатина

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Елена Соломатина.В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.Соломатина отметила, что морские деликатесы также стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные ухудшить самочувствие некоторых людей.Не менее опасны для аллергиков орехи и яркие специи, напомнила диетолог. Чаще всего эти продукты "завуалированы" в блюдах, поэтому перед приемом блюда нужно обязательно уточнить его состав, заключила она.

https://ria.ru/20201205/starenie-1587719898.html

https://ria.ru/20201129/nastroenie-1586855524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, здоровье, общество