Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/produkty-1587821590.html
Названы самые опасные продукты на новогоднем столе
Названы самые опасные продукты на новогоднем столе
Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:19
2020-12-05T16:19
елена соломатина
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148365/16/1483651699_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_98809c53728f76f35098f58179023269.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Елена Соломатина.В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.Соломатина отметила, что морские деликатесы также стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные ухудшить самочувствие некоторых людей.Не менее опасны для аллергиков орехи и яркие специи, напомнила диетолог. Чаще всего эти продукты "завуалированы" в блюдах, поэтому перед приемом блюда нужно обязательно уточнить его состав, заключила она.
https://ria.ru/20201205/starenie-1587719898.html
https://ria.ru/20201129/nastroenie-1586855524.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148365/16/1483651699_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_151e5391af7183d6fc7cb992314d0349.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена соломатина, здоровье, общество

Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

16:19 05.12.2020
 
© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Fotolia / BlueOrange Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Елена Соломатина.
В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 08:00РИА Наука
Год за три. Ученые назвали продукты, ускоряющие старение
"Бывают такие истории, что так соскучился по мандаринам и запаху детства, что съел сразу килограмм мандаринов или апельсинов — цитрусовых, и получил со стороны организма негативную реакцию, аллергическое проявление", - сказала врач.
Соломатина отметила, что морские деликатесы также стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные ухудшить самочувствие некоторых людей.
Не менее опасны для аллергиков орехи и яркие специи, напомнила диетолог. Чаще всего эти продукты "завуалированы" в блюдах, поэтому перед приемом блюда нужно обязательно уточнить его состав, заключила она.
Капкейки - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 17:34
Названы ухудшающие настроение продукты
 
Елена СоломатинаЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
Лента новостейМолния