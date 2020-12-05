https://ria.ru/20201205/produkty-1587821590.html
Названы самые опасные продукты на новогоднем столе
Названы самые опасные продукты на новогоднем столе
Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:19
2020-12-05T16:19
2020-12-05T16:19
елена соломатина
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Елена Соломатина.В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.Соломатина отметила, что морские деликатесы также стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные ухудшить самочувствие некоторых людей.Не менее опасны для аллергиков орехи и яркие специи, напомнила диетолог. Чаще всего эти продукты "завуалированы" в блюдах, поэтому перед приемом блюда нужно обязательно уточнить его состав, заключила она.
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елена соломатина, здоровье, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Об этом радиостанции "Говорит Москва
" рассказала диетолог Елена Соломатина
.
В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.
"Бывают такие истории, что так соскучился по мандаринам и запаху детства, что съел сразу килограмм мандаринов или апельсинов — цитрусовых, и получил со стороны организма негативную реакцию, аллергическое проявление", - сказала врач.
Соломатина отметила, что морские деликатесы также стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные ухудшить самочувствие некоторых людей.
Не менее опасны для аллергиков орехи и яркие специи, напомнила диетолог. Чаще всего эти продукты "завуалированы" в блюдах, поэтому перед приемом блюда нужно обязательно уточнить его состав, заключила она.