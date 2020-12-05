https://ria.ru/20201205/pravitelstvo-1587800757.html

Правительство выделило средства на строительство НИИ пульмонологии ФМБА

Правительство выделило средства на строительство НИИ пульмонологии ФМБА

Правительство России одобрило выделение средств на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства, РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:55

2020-12-05T12:55

2020-12-05T12:55

нии пульмонологии фмба россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства, сообщается на сайте кабмина."О выделении ФМБА России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в строительство объекта "Строительство и техническое оснащение здания федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит осуществить расчеты по госконтрактам на оснащение НИИ оборудованием и мебелью, выполнение строительно-монтажных работ, а также ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году, что повысит качество и доступность медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания.

https://ria.ru/20201123/sredstva-1585996088.html

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нии пульмонологии фмба россии, здоровье - общество, правительство рф, общество