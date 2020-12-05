https://ria.ru/20201205/pravitelstvo-1587800757.html
Правительство выделило средства на строительство НИИ пульмонологии ФМБА
Правительство выделило средства на строительство НИИ пульмонологии ФМБА
Правительство России одобрило выделение средств на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства, РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:55
2020-12-05T12:55
2020-12-05T12:55
нии пульмонологии фмба россии
здоровье - общество
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478269_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_e771fc70f5da2fec41885b1fd2f4be21.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства, сообщается на сайте кабмина."О выделении ФМБА России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в строительство объекта "Строительство и техническое оснащение здания федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит осуществить расчеты по госконтрактам на оснащение НИИ оборудованием и мебелью, выполнение строительно-монтажных работ, а также ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году, что повысит качество и доступность медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания.
https://ria.ru/20201123/sredstva-1585996088.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478269_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_90921e463a7ed14a6d208b9f6fe71826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нии пульмонологии фмба россии, здоровье - общество, правительство рф, общество