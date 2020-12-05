https://ria.ru/20201205/pozhilye-1587834223.html

Голикова объяснила, почему весной "заперли" пожилых людей

Голикова объяснила, почему весной "заперли" пожилых людей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала осенний период пандемии более сложным, чем весенний. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T18:21

2020-12-05T18:21

2020-12-05T18:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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татьяна голикова

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала осенний период пандемии более сложным, чем весенний."Это был этап весенний, сложный. Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях ", - сказала она на марафоне "МыВместе".Голикова выразила благодарность медикам и волонтерам, которые работают в социальных учреждениях.По словам вице-премьера, когда пандемия наступала в марте, "не было мыслей о том, что волонтеры - это ресурс, который можно использовать в этой ситуации"."И тогда, получив информацию от наших коллег из-за рубежа, что от этой болезни страдают больше всего пожилые люди, мы, конечно, бросились их защищать, но, наверное, это был не самый такой успешный вариант защиты, то есть мы их заперли. Но заперли, видит бог, не потому, что хотели их как-то ограничить в общении", - сказала она.Голикова отметила, что такое решение было принято, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, так как они в силу возраста подвержены хроническим заболеваниям, а коронавирус в большей степени поражает людей с хроническими заболеваниями. В этот период на помощь пришли добровольцы, сегодня они работают во всех 85 регионах страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество