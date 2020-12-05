Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/pozdravlenie-1587841069.html
Заммэра Москвы поздравил добровольных пожарных и спасателей
Заммэра Москвы поздравил добровольных пожарных и спасателей
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей с Днем добровольца, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T19:24
2020-12-05T19:24
петр бирюков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
российский союз спасателей
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_09814bab10f6f1476ffdda0894ca2ed9.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей с Днем добровольца, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что приветственное слово заместителя мэра в правительстве Москвы было зачитано в главном управлении МЧС России по Москве, где прошел круглый стол с участием руководства столичного главка МЧС и добровольных пожарных."Москва никогда не оставалась в стороне от добровольческого движения. Сегодня на территории столицы зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны, в которых состоят более 10 000 человек. Отмечу, что за последние 5 лет столичные добровольные пожарные команды совершили 11 665 выездов на различные происшествия, 1 131 раз принимали участие в тушении пожаров, 2 969 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении 1194 человек", - подчеркнул в приветственном слове Бирюков.Уточняется, что круглый стол состоялся в преддверии Дня добровольца, который с 1985 года отмечается 5 декабря. Главными темами заседания стали подведение итогов совместной деятельности за 2020 год и перспективы развития добровольчества и волонтерского движения в Москве. С отчетными докладами за 2020 год выступили руководители общественных организаций "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Поисково-спасательный отряд "Спас Резерв", "Спасение ПРО", "Роопсвод Москвы", "Российский союз спасателей".Сообщается, что начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, поблагодарив добровольцев за их труд и плодотворный вклад в обеспечение безопасности населения, вручил особо отличившимся добровольцам медали МЧС и благодарности.
https://ria.ru/20201205/sobyanin-1587832704.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/1587810228.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1400x0_80_0_0_4c2debeb43642b80770fda1c57d84957.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, российский союз спасателей, общество

Заммэра Москвы поздравил добровольных пожарных и спасателей

19:24 05.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей с Днем добровольца, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что приветственное слово заместителя мэра в правительстве Москвы было зачитано в главном управлении МЧС России по Москве, где прошел круглый стол с участием руководства столичного главка МЧС и добровольных пожарных.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 18:03
Собянин поблагодарил московских волонтеров за их деятельность
"Москва никогда не оставалась в стороне от добровольческого движения. Сегодня на территории столицы зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны, в которых состоят более 10 000 человек. Отмечу, что за последние 5 лет столичные добровольные пожарные команды совершили 11 665 выездов на различные происшествия, 1 131 раз принимали участие в тушении пожаров, 2 969 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении 1194 человек", - подчеркнул в приветственном слове Бирюков.
Уточняется, что круглый стол состоялся в преддверии Дня добровольца, который с 1985 года отмечается 5 декабря. Главными темами заседания стали подведение итогов совместной деятельности за 2020 год и перспективы развития добровольчества и волонтерского движения в Москве. С отчетными докладами за 2020 год выступили руководители общественных организаций "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Поисково-спасательный отряд "Спас Резерв", "Спасение ПРО", "Роопсвод Москвы", "Российский союз спасателей".
Сообщается, что начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, поблагодарив добровольцев за их труд и плодотворный вклад в обеспечение безопасности населения, вручил особо отличившимся добровольцам медали МЧС и благодарности.
Добрые люди. Как волонтеры делают мир лучше - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 14:04По душам
Добрые люди. Как волонтеры делают мир лучше
 
Петр БирюковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссийский союз спасателейОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
Лента новостейМолния