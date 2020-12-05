https://ria.ru/20201205/pozdravlenie-1587841069.html

Заммэра Москвы поздравил добровольных пожарных и спасателей

Заммэра Москвы поздравил добровольных пожарных и спасателей

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей с Днем добровольца, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T19:24

2020-12-05T19:24

2020-12-05T19:24

петр бирюков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

российский союз спасателей

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей с Днем добровольца, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что приветственное слово заместителя мэра в правительстве Москвы было зачитано в главном управлении МЧС России по Москве, где прошел круглый стол с участием руководства столичного главка МЧС и добровольных пожарных."Москва никогда не оставалась в стороне от добровольческого движения. Сегодня на территории столицы зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны, в которых состоят более 10 000 человек. Отмечу, что за последние 5 лет столичные добровольные пожарные команды совершили 11 665 выездов на различные происшествия, 1 131 раз принимали участие в тушении пожаров, 2 969 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении 1194 человек", - подчеркнул в приветственном слове Бирюков.Уточняется, что круглый стол состоялся в преддверии Дня добровольца, который с 1985 года отмечается 5 декабря. Главными темами заседания стали подведение итогов совместной деятельности за 2020 год и перспективы развития добровольчества и волонтерского движения в Москве. С отчетными докладами за 2020 год выступили руководители общественных организаций "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Поисково-спасательный отряд "Спас Резерв", "Спасение ПРО", "Роопсвод Москвы", "Российский союз спасателей".Сообщается, что начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, поблагодарив добровольцев за их труд и плодотворный вклад в обеспечение безопасности населения, вручил особо отличившимся добровольцам медали МЧС и благодарности.

https://ria.ru/20201205/sobyanin-1587832704.html

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петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, российский союз спасателей, общество