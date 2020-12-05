https://ria.ru/20201205/podzhog-1587797981.html

После попытки поджога отдела полиции под Красноярском возбудили дело

После попытки поджога отдела полиции под Красноярском возбудили дело

Региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" после попытки местного жителя устроить поджог в... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:32

2020-12-05T12:32

2020-12-05T12:32

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" после попытки местного жителя устроить поджог в задании отдела полиции села Шалинское под Красноярском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее в краевом главке МВД РИА Новости сообщили, что злоумышленник пытался поджечь отдел полиции, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но пожар удалось оперативно потушить, пострадавших не было, мужчину задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу."Материалы забрали сотрудники ФСБ. Возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт)", - сказал собеседник агентства.В УФСБ региона информацию пока не комментируют.

https://ria.ru/20201205/podzhog-1587775086.html

https://ria.ru/20201128/podzhog-1586761338.html

красноярский край

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия