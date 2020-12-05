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После попытки поджога отдела полиции под Красноярском возбудили дело
После попытки поджога отдела полиции под Красноярском возбудили дело
Региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" после попытки местного жителя устроить поджог в... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:32
2020-12-05T12:32
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" после попытки местного жителя устроить поджог в задании отдела полиции села Шалинское под Красноярском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее в краевом главке МВД РИА Новости сообщили, что злоумышленник пытался поджечь отдел полиции, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но пожар удалось оперативно потушить, пострадавших не было, мужчину задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу."Материалы забрали сотрудники ФСБ. Возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт)", - сказал собеседник агентства.В УФСБ региона информацию пока не комментируют.
https://ria.ru/20201205/podzhog-1587775086.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия

После попытки поджога отдела полиции под Красноярском возбудили дело

12:32 05.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" после попытки местного жителя устроить поджог в задании отдела полиции села Шалинское под Красноярском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее в краевом главке МВД РИА Новости сообщили, что злоумышленник пытался поджечь отдел полиции, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но пожар удалось оперативно потушить, пострадавших не было, мужчину задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 05:07
В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
"Материалы забрали сотрудники ФСБ. Возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт)", - сказал собеседник агентства.
В УФСБ региона информацию пока не комментируют.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 16:51
Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайПроисшествия
 
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