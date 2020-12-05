https://ria.ru/20201205/podsvetka-1587781194.html
"Памятник защитникам Москвы" в Зеленограде получил новую подсветку
"Памятник защитникам Москвы" в Зеленограде получил новую подсветку
Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы", расположенный на въезде в Зеленоград, получил новую архитектурно-художественную подсветку, сообщил... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:16
2020-12-05T09:16
2020-12-05T09:16
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы", расположенный на въезде в Зеленоград, получил новую архитектурно-художественную подсветку, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.Мемориал был открыт в годовщину парада Победы 24 июня 1974 года и является объектом культурного наследия регионального значения. Он получил название "Штыки" из-за центрального обелиска - стилизованного изображения трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части."В год юбилея Великой Победы было принято решение обновить памятник с помощью современной архитектурно-художественной подсветки. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили устройство наружного освещения, включая архитектурную подсветку центрального обелиска "Штыки", - рассказал Бирюков.По его словам, для создания нового визуального образа мемориального комплекса были установлены 44 прожектора заливающего освещения."Теперь в вечернее и ночное время светом выделены 42-метровый обелиск "Штыки", горизонтальная часть барельефа и бронзовая чаша. Для освещения пешеходной зоны возле мемориала установлены уличные торшеры", - отметил он.Бирюков сообщил, что для архитектурного и наружного освещения памятника используются энергоэффективные светодиодные осветительные приборы российского производства."Теперь мемориал хорошо виден в любое время суток, новая подсветка подчеркивает величие и мощь его центрального обелиска, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны", - заключил Бирюков.
https://ria.ru/20201204/moskva-1587618744.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы", расположенный на въезде в Зеленоград, получил новую архитектурно-художественную подсветку, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы
в правительстве города Петр Бирюков
.
Мемориал был открыт в годовщину парада Победы 24 июня 1974 года и является объектом культурного наследия регионального значения. Он получил название "Штыки" из-за центрального обелиска - стилизованного изображения трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части.
"В год юбилея Великой Победы было принято решение обновить памятник с помощью современной архитектурно-художественной подсветки. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили устройство наружного освещения, включая архитектурную подсветку центрального обелиска "Штыки", - рассказал Бирюков.
По его словам, для создания нового визуального образа мемориального комплекса были установлены 44 прожектора заливающего освещения.
"Теперь в вечернее и ночное время светом выделены 42-метровый обелиск "Штыки", горизонтальная часть барельефа и бронзовая чаша. Для освещения пешеходной зоны возле мемориала установлены уличные торшеры", - отметил он.
Бирюков сообщил, что для архитектурного и наружного освещения памятника используются энергоэффективные светодиодные осветительные приборы российского производства.
"Теперь мемориал хорошо виден в любое время суток, новая подсветка подчеркивает величие и мощь его центрального обелиска, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны", - заключил Бирюков.