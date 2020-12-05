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Американец рассказал о страшном бое, проигранном из-за "паршивого оружия"
Американец рассказал о страшном бое, проигранном из-за "паршивого оружия"
Американский военный Роберт Скейлз оценил преимущества легендарного советского АК-47 перед автоматом М-16 армии США. Его статья опубликована в журнале The... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T15:48
2020-12-05T17:28
ак-47
афганистан
вьетнам
сша
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский военный Роберт Скейлз оценил преимущества легендарного советского АК-47 перед автоматом М-16 армии США. Его статья опубликована в журнале The Atlantic.Скейлз вспомнил бой времен Вьетнамской войны, в котором он принимал участие. В этом сражении по окопавшимся на высоте американцам нанесли удар вьетнамцы, вооруженные "поразительно надежными и прочными автоматами АК-47". Они несколько часов взбирались на высоту, таща свои советские автоматы, а затем открыли убийственный огонь по американским военным, у которых в самый ответственный момент заклинили их М-16.Военный отметил, что то оружие, которое почти полвека назад убило его сослужицев во Вьетнаме, пройдя несколько модификаций, продолжает убивать американцев в Афганистане.Скейлз также подчеркнул, что сложная работа пехотинца на поле боя зависит от очень многих факторов, а особенно — от надежности его стрелкового оружия во время боя.Любой недостаток или утраченное преимущество означает смерть. Заклинивший патрон может свести на нет огромные преимущества дорогостоящих американских систем вооружений воздушного и морского базирования, которые должны стать поддержкой пехоты в сражении, пишет автор.Специалист объясняет, что М-16 клинит и-за особенности механизма, которую "невозможно устранить никакой милитаризацией и переделками". В винтовке патрон подается из магазина в патронник с помощью энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола при прохождении по нему пули. Пороховые газы, отведенные из канала ствола по тонкой алюминиевой газоотводной трубке, производят толчок, отбрасывающий затвор назад. Из-за этого изъяна затворный механизм свободно перемещается в корпусе винтовки, поэтому любая пыль, грязь и даже остатки пороха приведут к заклиниванию затвора и всей винтовки.В отличие от М16, у советского АК-47 есть прочный шток газового поршня, соединенный с затвором. Давление отводимых из ствола пороховых газов давит на шток и на затвор как на единое целое, а прочное запирание ствола затвором гарантирует, что ни грязь, ни пыль не помешают автомату функционировать.Благодаря надежности механизма АК-47, российский пехотинец может безостановочно выпустить 140 пуль в минуту. Скорострельность у модифицированного варианта винтовки М-16 в два раза меньше, уточняет автор."Американская страсть вооружать войска паршивыми винтовками стоила нам умопомрачительного количества смертей, которых вполне можно было избежать", — заключил военный.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200708/1574012645.html
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ак-47, афганистан, вьетнам, сша

Американец рассказал о страшном бое, проигранном из-за "паршивого оружия"

15:48 05.12.2020 (обновлено: 17:28 05.12.2020)
 
© AP PhotoСержант Вооруженных сил США выходит из туннеля Вьетконга. Январь 1967 года
Сержант Вооруженных сил США выходит из туннеля Вьетконга. Январь 1967 года - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский военный Роберт Скейлз оценил преимущества легендарного советского АК-47 перед автоматом М-16 армии США. Его статья опубликована в журнале The Atlantic.
Скейлз вспомнил бой времен Вьетнамской войны, в котором он принимал участие. В этом сражении по окопавшимся на высоте американцам нанесли удар вьетнамцы, вооруженные "поразительно надежными и прочными автоматами АК-47". Они несколько часов взбирались на высоту, таща свои советские автоматы, а затем открыли убийственный огонь по американским военным, у которых в самый ответственный момент заклинили их М-16.

"Меня по сей день преследует картина: трое моих солдат, лежащих на своих разобранных винтовках, которые заклинило, и которые они отчаянно пытались почистить", — вспоминает Скейлз.

Военный отметил, что то оружие, которое почти полвека назад убило его сослужицев во Вьетнаме, пройдя несколько модификаций, продолжает убивать американцев в Афганистане.
Скейлз также подчеркнул, что сложная работа пехотинца на поле боя зависит от очень многих факторов, а особенно — от надежности его стрелкового оружия во время боя.
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Любой недостаток или утраченное преимущество означает смерть. Заклинивший патрон может свести на нет огромные преимущества дорогостоящих американских систем вооружений воздушного и морского базирования, которые должны стать поддержкой пехоты в сражении, пишет автор.
"Если жизнь такого огромного количества людей зависит от создания дешевого предмета из металла и пластмассы стоимостью тысячу долларов и весом менее трех килограммов, то почему самая богатая в мире страна не может дать своим солдатам качественное оружие?" — задается вопросом Скейлз.
Специалист объясняет, что М-16 клинит и-за особенности механизма, которую "невозможно устранить никакой милитаризацией и переделками". В винтовке патрон подается из магазина в патронник с помощью энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола при прохождении по нему пули. Пороховые газы, отведенные из канала ствола по тонкой алюминиевой газоотводной трубке, производят толчок, отбрасывающий затвор назад. Из-за этого изъяна затворный механизм свободно перемещается в корпусе винтовки, поэтому любая пыль, грязь и даже остатки пороха приведут к заклиниванию затвора и всей винтовки.
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В отличие от М16, у советского АК-47 есть прочный шток газового поршня, соединенный с затвором. Давление отводимых из ствола пороховых газов давит на шток и на затвор как на единое целое, а прочное запирание ствола затвором гарантирует, что ни грязь, ни пыль не помешают автомату функционировать.
Благодаря надежности механизма АК-47, российский пехотинец может безостановочно выпустить 140 пуль в минуту. Скорострельность у модифицированного варианта винтовки М-16 в два раза меньше, уточняет автор.
"Американская страсть вооружать войска паршивыми винтовками стоила нам умопомрачительного количества смертей, которых вполне можно было избежать", — заключил военный.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
АК-47АфганистанВьетнамСША
 
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