https://ria.ru/20201205/oruzhie-1587817289.html

Американец рассказал о страшном бое, проигранном из-за "паршивого оружия"

Американец рассказал о страшном бое, проигранном из-за "паршивого оружия"

Американский военный Роберт Скейлз оценил преимущества легендарного советского АК-47 перед автоматом М-16 армии США. Его статья опубликована в журнале The... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T15:48

2020-12-05T15:48

2020-12-05T17:28

ак-47

афганистан

вьетнам

сша

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский военный Роберт Скейлз оценил преимущества легендарного советского АК-47 перед автоматом М-16 армии США. Его статья опубликована в журнале The Atlantic.Скейлз вспомнил бой времен Вьетнамской войны, в котором он принимал участие. В этом сражении по окопавшимся на высоте американцам нанесли удар вьетнамцы, вооруженные "поразительно надежными и прочными автоматами АК-47". Они несколько часов взбирались на высоту, таща свои советские автоматы, а затем открыли убийственный огонь по американским военным, у которых в самый ответственный момент заклинили их М-16.Военный отметил, что то оружие, которое почти полвека назад убило его сослужицев во Вьетнаме, пройдя несколько модификаций, продолжает убивать американцев в Афганистане.Скейлз также подчеркнул, что сложная работа пехотинца на поле боя зависит от очень многих факторов, а особенно — от надежности его стрелкового оружия во время боя.Любой недостаток или утраченное преимущество означает смерть. Заклинивший патрон может свести на нет огромные преимущества дорогостоящих американских систем вооружений воздушного и морского базирования, которые должны стать поддержкой пехоты в сражении, пишет автор.Специалист объясняет, что М-16 клинит и-за особенности механизма, которую "невозможно устранить никакой милитаризацией и переделками". В винтовке патрон подается из магазина в патронник с помощью энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола при прохождении по нему пули. Пороховые газы, отведенные из канала ствола по тонкой алюминиевой газоотводной трубке, производят толчок, отбрасывающий затвор назад. Из-за этого изъяна затворный механизм свободно перемещается в корпусе винтовки, поэтому любая пыль, грязь и даже остатки пороха приведут к заклиниванию затвора и всей винтовки.В отличие от М16, у советского АК-47 есть прочный шток газового поршня, соединенный с затвором. Давление отводимых из ствола пороховых газов давит на шток и на затвор как на единое целое, а прочное запирание ствола затвором гарантирует, что ни грязь, ни пыль не помешают автомату функционировать.Благодаря надежности механизма АК-47, российский пехотинец может безостановочно выпустить 140 пуль в минуту. Скорострельность у модифицированного варианта винтовки М-16 в два раза меньше, уточняет автор."Американская страсть вооружать войска паршивыми винтовками стоила нам умопомрачительного количества смертей, которых вполне можно было избежать", — заключил военный.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200708/1574012645.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ак-47, афганистан, вьетнам, сша