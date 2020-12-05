https://ria.ru/20201205/muksun-1587502967.html

На Ямале возрождают популяцию муксуна, вынимая из живой рыбы икру

На Ямале возрождают популяцию муксуна, вынимая из живой рыбы икру

В Ямало-Ненецком автономном округе на рыбоводном заводе впервые получили собственную икру муксуна. Специалисты вручную отцедили биоматериал у 22 рыб, и еще... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

хорошие новости

хорошие новости

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе на рыбоводном заводе впервые получили собственную икру муксуна. Специалисты вручную отцедили биоматериал у 22 рыб, и еще около 500 самок муксуна в ближайшее время пройдут эту операцию. После процедуры счастливых "матерей" отправили обратно в бассейн предприятия, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО."Для нашего коллектива это большая радость – мы впервые получили собственную икру. В 2021 году нам еще придется закупать материал в других рыбоводных хозяйствах, но мы надеемся, что уже в 2022 году такая необходимость исчезнет и мы сможем сами обеспечивать себя достаточным количеством икры для полного цикла разведения ценной породы", – сообщил Дмитрий Колесников, директор рыбзавода, на котором проводится восстановление популяции редкого вида рыбы.Через шесть месяцев из икры в инкубаторе получаются личинки. Путь от икры до половозрелой рыбы в дикой природе занимает 6–8 лет. В искусственных условиях этого результата удалось достичь за 4–5 лет.Простым рыбакам с 2014 года на территории Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна вылов муксуна запрещен – популяция рыбы сильно сократилась. Сейчас поймать эту редкую породу можно только в научно-исследовательских целях и в для искусственного воспроизводства.Для восстановления запасов ценных видов сиговых рыб, в том числе и муксуна, был создан Собский рыбоводный завод. Это единственное предприятие в арктическом регионе России, которое занимается искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов. Первый рыбопосадочный материал завод в тестовом режиме выпустил уже в 2016 году, а начиная с 2017 года он работает в штатном режиме.Современное технологическое оборудование, которое используют на рыбзаводе, позволяет в условиях замкнутого водоснабжения подращивать жизнеспособную молодь ценных видов сиговых рыб. Завод оснащен 685 инкубаторами и 180 бассейнами. Помимо условий замкнутого типа для молоди сиговых видов рыб Собский рыбоводный завод использует садковые линии.За последние четыре года завод выпустил в водоемы Ямала больше 60 миллионов молоди сиговых видов – муксуна и чира. В этом сезоне Собский рыбзавод выпустил 22,3 миллиона молоди.

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал