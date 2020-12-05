Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201205/muksun-1587502967.html
На Ямале возрождают популяцию муксуна, вынимая из живой рыбы икру
На Ямале возрождают популяцию муксуна, вынимая из живой рыбы икру
В Ямало-Ненецком автономном округе на рыбоводном заводе впервые получили собственную икру муксуна. Специалисты вручную отцедили биоматериал у 22 рыб, и еще... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:00
2020-12-05T08:00
хорошие новости
хорошие новости
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587499438_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_21b7a0753ffcbef9e5d10bc4691cb290.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе на рыбоводном заводе впервые получили собственную икру муксуна. Специалисты вручную отцедили биоматериал у 22 рыб, и еще около 500 самок муксуна в ближайшее время пройдут эту операцию. После процедуры счастливых "матерей" отправили обратно в бассейн предприятия, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО."Для нашего коллектива это большая радость – мы впервые получили собственную икру. В 2021 году нам еще придется закупать материал в других рыбоводных хозяйствах, но мы надеемся, что уже в 2022 году такая необходимость исчезнет и мы сможем сами обеспечивать себя достаточным количеством икры для полного цикла разведения ценной породы", – сообщил Дмитрий Колесников, директор рыбзавода, на котором проводится восстановление популяции редкого вида рыбы.Через шесть месяцев из икры в инкубаторе получаются личинки. Путь от икры до половозрелой рыбы в дикой природе занимает 6–8 лет. В искусственных условиях этого результата удалось достичь за 4–5 лет.Простым рыбакам с 2014 года на территории Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна вылов муксуна запрещен – популяция рыбы сильно сократилась. Сейчас поймать эту редкую породу можно только в научно-исследовательских целях и в для искусственного воспроизводства.Для восстановления запасов ценных видов сиговых рыб, в том числе и муксуна, был создан Собский рыбоводный завод. Это единственное предприятие в арктическом регионе России, которое занимается искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов. Первый рыбопосадочный материал завод в тестовом режиме выпустил уже в 2016 году, а начиная с 2017 года он работает в штатном режиме.Современное технологическое оборудование, которое используют на рыбзаводе, позволяет в условиях замкнутого водоснабжения подращивать жизнеспособную молодь ценных видов сиговых рыб. Завод оснащен 685 инкубаторами и 180 бассейнами. Помимо условий замкнутого типа для молоди сиговых видов рыб Собский рыбоводный завод использует садковые линии.За последние четыре года завод выпустил в водоемы Ямала больше 60 миллионов молоди сиговых видов – муксуна и чира. В этом сезоне Собский рыбзавод выпустил 22,3 миллиона молоди.
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587499438_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_aed04e73777a2235435348c74286cc1e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал

На Ямале возрождают популяцию муксуна, вынимая из живой рыбы икру

08:00 05.12.2020
 
© Предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАОРазведение рыбы на Собском рыбоводном заводе
Разведение рыбы на Собском рыбоводном заводе - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе на рыбоводном заводе впервые получили собственную икру муксуна. Специалисты вручную отцедили биоматериал у 22 рыб, и еще около 500 самок муксуна в ближайшее время пройдут эту операцию. После процедуры счастливых "матерей" отправили обратно в бассейн предприятия, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
"Для нашего коллектива это большая радость – мы впервые получили собственную икру. В 2021 году нам еще придется закупать материал в других рыбоводных хозяйствах, но мы надеемся, что уже в 2022 году такая необходимость исчезнет и мы сможем сами обеспечивать себя достаточным количеством икры для полного цикла разведения ценной породы", – сообщил Дмитрий Колесников, директор рыбзавода, на котором проводится восстановление популяции редкого вида рыбы.
© Предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАОСпециалист за работой на Собском рыбоводном заводе
Специалист за работой на Собском рыбоводном заводе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО
Специалист за работой на Собском рыбоводном заводе
Через шесть месяцев из икры в инкубаторе получаются личинки. Путь от икры до половозрелой рыбы в дикой природе занимает 6–8 лет. В искусственных условиях этого результата удалось достичь за 4–5 лет.
Простым рыбакам с 2014 года на территории Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна вылов муксуна запрещен – популяция рыбы сильно сократилась. Сейчас поймать эту редкую породу можно только в научно-исследовательских целях и в для искусственного воспроизводства.
Для восстановления запасов ценных видов сиговых рыб, в том числе и муксуна, был создан Собский рыбоводный завод. Это единственное предприятие в арктическом регионе России, которое занимается искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов. Первый рыбопосадочный материал завод в тестовом режиме выпустил уже в 2016 году, а начиная с 2017 года он работает в штатном режиме.
© Предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАОВзвешивание икры на на Собском рыбоводном заводе
Взвешивание икры на на Собском рыбоводном заводе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО
Взвешивание икры на на Собском рыбоводном заводе
Современное технологическое оборудование, которое используют на рыбзаводе, позволяет в условиях замкнутого водоснабжения подращивать жизнеспособную молодь ценных видов сиговых рыб. Завод оснащен 685 инкубаторами и 180 бассейнами. Помимо условий замкнутого типа для молоди сиговых видов рыб Собский рыбоводный завод использует садковые линии.
За последние четыре года завод выпустил в водоемы Ямала больше 60 миллионов молоди сиговых видов – муксуна и чира. В этом сезоне Собский рыбзавод выпустил 22,3 миллиона молоди.
 
Хорошие новостиХорошие новостиЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ямал
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ
09:00Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
Лента новостейМолния