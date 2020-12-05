https://ria.ru/20201205/minobrnauki-1587788350.html
Минобрнауки считает нужным создать платформу по добровольчеству для вузов
Минобрнауки считает нужным создать платформу по добровольчеству для вузов
Министерство науки и высшего образования считает необходимым создать общую для вузов платформу, посвящённую добровольчеству, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T10:56
2020-12-05T10:56
2020-12-05T10:56
валерий фальков
волонтерство в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115474_0:217:2869:1830_1400x0_80_0_0_690a374fa4679c5ad7c114846a38cc9a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования считает необходимым создать общую для вузов платформу, посвящённую добровольчеству, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Он отметил, что в условиях пандемии стало понятно, что вузам важно не только учить и проводить исследования, но и быть включённым в региональную повестку и делать добрые дела для того общества и сообщества, которое окружает вуз - реализовывать "третью миссию" университета. Сейчас, по его словам, министерство рассматривает "третью миссию" как одну их приоритетных."Я думаю, мы обязательно должны создать такую большую платформу с тем, чтобы помогать всем университетом лучшие практики внедрять", - заявил Фальков в ходе онлайн-марафона "МыВместе", посвящённого Дню добровольца.Он добавил, что волонтерство и добровольчество воспитывает лучшие человеческие качества. Министр также порекомендовал каждому ректору задать себе вопрос: "А сколько у меня волонтеров? По каким направлениям?", обратить внимание на то какую поддержку можно им оказать.По мнению Фалькова, развитие вузами деятельности по реализации "третьей миссии", их включение в региональную повестку, в социальные мероприятия сделает их более привлекательными для потенциальных абитуриентов и студентов, позволит сократить отток молодежи из регионов.
https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587785393.html
https://ria.ru/20201204/smolensk_volontery-1587649136.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115474_69:0:2798:2047_1400x0_80_0_0_a7ce47e6f1b958eb32a3de8280df5cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, волонтерство в россии, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Министерство науки и высшего образования считает необходимым создать общую для вузов платформу, посвящённую добровольчеству, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков
.
Он отметил, что в условиях пандемии стало понятно, что вузам важно не только учить и проводить исследования, но и быть включённым в региональную повестку и делать добрые дела для того общества и сообщества, которое окружает вуз - реализовывать "третью миссию" университета. Сейчас, по его словам, министерство рассматривает "третью миссию" как одну их приоритетных.
"Я думаю, мы обязательно должны создать такую большую платформу с тем, чтобы помогать всем университетом лучшие практики внедрять", - заявил Фальков в ходе онлайн-марафона "МыВместе", посвящённого Дню добровольца.
Он добавил, что волонтерство и добровольчество воспитывает лучшие человеческие качества. Министр также порекомендовал каждому ректору задать себе вопрос: "А сколько у меня волонтеров? По каким направлениям?", обратить внимание на то какую поддержку можно им оказать.
По мнению Фалькова, развитие вузами деятельности по реализации "третьей миссии", их включение в региональную повестку, в социальные мероприятия сделает их более привлекательными для потенциальных абитуриентов и студентов, позволит сократить отток молодежи из регионов.