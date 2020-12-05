https://ria.ru/20201205/minobrnauki-1587788350.html

Минобрнауки считает нужным создать платформу по добровольчеству для вузов

Минобрнауки считает нужным создать платформу по добровольчеству для вузов

Министерство науки и высшего образования считает необходимым создать общую для вузов платформу, посвящённую добровольчеству, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:56

2020-12-05T10:56

2020-12-05T10:56

валерий фальков

волонтерство в россии

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования считает необходимым создать общую для вузов платформу, посвящённую добровольчеству, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Он отметил, что в условиях пандемии стало понятно, что вузам важно не только учить и проводить исследования, но и быть включённым в региональную повестку и делать добрые дела для того общества и сообщества, которое окружает вуз - реализовывать "третью миссию" университета. Сейчас, по его словам, министерство рассматривает "третью миссию" как одну их приоритетных."Я думаю, мы обязательно должны создать такую большую платформу с тем, чтобы помогать всем университетом лучшие практики внедрять", - заявил Фальков в ходе онлайн-марафона "МыВместе", посвящённого Дню добровольца.Он добавил, что волонтерство и добровольчество воспитывает лучшие человеческие качества. Министр также порекомендовал каждому ректору задать себе вопрос: "А сколько у меня волонтеров? По каким направлениям?", обратить внимание на то какую поддержку можно им оказать.По мнению Фалькова, развитие вузами деятельности по реализации "третьей миссии", их включение в региональную повестку, в социальные мероприятия сделает их более привлекательными для потенциальных абитуриентов и студентов, позволит сократить отток молодежи из регионов.

https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587785393.html

https://ria.ru/20201204/smolensk_volontery-1587649136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, волонтерство в россии, общество