https://ria.ru/20201205/mediki-1587799973.html

Правительство выделило средства на доплаты борющимся с COVID-19 медикам

Правительство выделило средства на доплаты борющимся с COVID-19 медикам

Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:47

2020-12-05T12:47

2020-12-05T12:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

правительство рф

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина."О выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и об утверждении распределения указанных иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на материальное стимулирование медицинских работников, оказывающих помощь гражданам с коронавирусом, и лицам из групп риска заражения COVID, а также на улучшение качества оказания медпомощи и снижение рисков распространения коронавируса.Кроме того, кабмин одобрил выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, работающим с коронавирусом."Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.Проект направлен на финансирование оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, помогающим больным с COVID-19 или контактирующим с ними.Помимо этого, правительство России одобрило выделение средств на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19."О выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Роспотребнадзору на предоставление из федерального бюджета субсидий на иные цели подведомственным организациям для осуществления выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что проект распоряжения направлен на материальное стимулирование сотрудников подведомственных Роспотребнадзору организаций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/putin-1585200137.html

https://ria.ru/20201130/videoobraschenie-1586887899.html

https://ria.ru/20200929/putin-1577951321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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