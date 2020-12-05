https://ria.ru/20201205/mediki-1587799973.html
Правительство выделило средства на доплаты борющимся с COVID-19 медикам
Правительство выделило средства на доплаты борющимся с COVID-19 медикам
Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:47
2020-12-05T12:47
2020-12-05T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
правительство рф
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина."О выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и об утверждении распределения указанных иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на материальное стимулирование медицинских работников, оказывающих помощь гражданам с коронавирусом, и лицам из групп риска заражения COVID, а также на улучшение качества оказания медпомощи и снижение рисков распространения коронавируса.Кроме того, кабмин одобрил выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, работающим с коронавирусом."Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.Проект направлен на финансирование оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, помогающим больным с COVID-19 или контактирующим с ними.Помимо этого, правительство России одобрило выделение средств на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19."О выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Роспотребнадзору на предоставление из федерального бюджета субсидий на иные цели подведомственным организациям для осуществления выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что проект распоряжения направлен на материальное стимулирование сотрудников подведомственных Роспотребнадзору организаций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, правительство рф, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России
одобрило выделение средств Минздраву на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина
.
"О выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и об утверждении распределения указанных иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на материальное стимулирование медицинских работников, оказывающих помощь гражданам с коронавирусом, и лицам из групп риска заражения COVID, а также на улучшение качества оказания медпомощи и снижение рисков распространения коронавируса.
Кроме того, кабмин одобрил выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, работающим с коронавирусом.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проект направлен на финансирование оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, помогающим больным с COVID-19 или контактирующим с ними.
Помимо этого, правительство России одобрило выделение средств на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19.
"О выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Роспотребнадзору на предоставление из федерального бюджета субсидий на иные цели подведомственным организациям для осуществления выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проект распоряжения направлен на материальное стимулирование сотрудников подведомственных Роспотребнадзору организаций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф