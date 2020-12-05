https://ria.ru/20201205/masshtabnaya-vaktsinatsiya-v-moskve-nachali-privivatsya-ot-covid-19-1587822722.html
Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19
Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19
В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на базе 70 столичных поликлиник. Первыми начали прививаться сотрудники здравоохранения, образования и социальных служб. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь с собой паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью.
2020-12-05T16:27
2020-12-05T16:27
2020-12-05T16:27
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Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19
В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на базе 70 столичных поликлиник. Первыми будут прививаться сотрудники здравоохранения, образования и социальных служб. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь с собой паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью.
2020-12-05T16:27
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PT0M56S
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видео, видео
Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19
В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на базе 70 столичных поликлиник. Первыми начали прививаться сотрудники здравоохранения, образования и социальных служб. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь с собой паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью.
2020-12-05T16:27
true
PT0M56S
Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19
В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на базе 70 столичных поликлиник. Первыми начали прививаться сотрудники здравоохранения, образования и социальных служб. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь с собой паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью.