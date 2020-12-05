Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19

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В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на базе 70 столичных поликлиник. Первыми начали прививаться сотрудники здравоохранения, образования и социальных служб. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь с собой паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью.