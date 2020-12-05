https://ria.ru/20201205/makarskiy-1587841468.html

Поклонники шлют еду и деньги бедствующему Антону Макарскому

Поклонники шлют еду и деньги бедствующему Антону Макарскому

Певец и актер Антон Макарский рассказал о финансовых трудностях из-за пандемии и о том, как с ними справляется. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T19:25

2020-12-05T19:25

2020-12-05T20:07

шоубиз

антон макарский

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певец и актер Антон Макарский рассказал о финансовых трудностях из-за пандемии и о том, как с ними справляется. В эфире "Русского радио" музыкант сообщил, что продолжает выступать вместе с женой Викторией. Теперь музыкант дает концерты в онлайн-формате. По словам Макарского, из-за невысокой цены на билеты им удается сохранить около 70% прежних доходов, однако после выступлений оба чувствуют себя как выжатые лимоны, так как нет здорового обмена энергией со зрителями. Супруги рассказали, что некоторые поклонники помогают им финансово. По ее словам, другие поклонники посылают их семье огурцы и прочие соленья, а сами артисты делятся гостинцами с многодетными соседями. О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.

https://ria.ru/20201125/nerealno-1586280203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон макарский