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Шоубиз
https://ria.ru/20201205/makarskiy-1587841468.html
Поклонники шлют еду и деньги бедствующему Антону Макарскому
Поклонники шлют еду и деньги бедствующему Антону Макарскому
Певец и актер Антон Макарский рассказал о финансовых трудностях из-за пандемии и о том, как с ними справляется. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T19:25
2020-12-05T20:07
шоубиз
антон макарский
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певец и актер Антон Макарский рассказал о финансовых трудностях из-за пандемии и о том, как с ними справляется. В эфире "Русского радио" музыкант сообщил, что продолжает выступать вместе с женой Викторией. Теперь музыкант дает концерты в онлайн-формате. По словам Макарского, из-за невысокой цены на билеты им удается сохранить около 70% прежних доходов, однако после выступлений оба чувствуют себя как выжатые лимоны, так как нет здорового обмена энергией со зрителями. Супруги рассказали, что некоторые поклонники помогают им финансово. По ее словам, другие поклонники посылают их семье огурцы и прочие соленья, а сами артисты делятся гостинцами с многодетными соседями. О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.
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антон макарский

Поклонники шлют еду и деньги бедствующему Антону Макарскому

19:25 05.12.2020 (обновлено: 20:07 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАнтон Макарский
Антон Макарский - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певец и актер Антон Макарский рассказал о финансовых трудностях из-за пандемии и о том, как с ними справляется.
В эфире "Русского радио" музыкант сообщил, что продолжает выступать вместе с женой Викторией. Теперь музыкант дает концерты в онлайн-формате. По словам Макарского, из-за невысокой цены на билеты им удается сохранить около 70% прежних доходов, однако после выступлений оба чувствуют себя как выжатые лимоны, так как нет здорового обмена энергией со зрителями.
Супруги рассказали, что некоторые поклонники помогают им финансово.
"Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии. Просто так", — пояснила Виктория.
По ее словам, другие поклонники посылают их семье огурцы и прочие соленья, а сами артисты делятся гостинцами с многодетными соседями.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 15:44Шоубиз
Лолита рассказала о "нереальных" проблемах у артистов
О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.
 
ШоубизАнтон Макарский
 
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