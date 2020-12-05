https://ria.ru/20201205/lagutenko-1587651873.html

Группа "Мумий Тролль" представила альбом "После зла"

Группа "Мумий Тролль" представила альбом "После зла"

Группа "Мумий Тролль" выпустила новый альбом "После зла", состоящий из восьми треков. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T04:55

2020-12-05T04:55

2020-12-05T04:55

культура

музыка

новости культуры

илья лагутенко

мумий тролль

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группа "Мумий Тролль" выпустила новый альбом "После зла", состоящий из восьми треков.Все композиции для этой пластинки были написаны еще в 2019 году."Песни для этого альбома мы писали, когда еще ни о каком локдауне и вирусе никто и не подозревал. Мы начали над ними работать в лос-анджелесской VOX Studios весной прошлого года, с перерывами на летние фестивали и зимние гастроли. Но потом в мире настали глобальные изменения, границы закрыли, а все концерты пришлось отменить или перенести — на время “после зла”. Сведением альбома занимались уже дистанционно, по интернету", — пояснил Илья Лагутенко."После зла" — станет рекордным альбом группы по количеству визуализированного материала. Украинский художник Владимир Манжос (Waone) создал не только его обложку, но и проиллюстрировал каждую песню. Илья Лагутенко пообещал в ближайшее время представить новые клипы: "Несмотря на пандемию, съемочные процессы у нас идут по графику. Для “Космических сил” я уже освоил удаленную съемку по техническому заданию режиссера".

https://ria.ru/20200822/sbornik-1576097235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, илья лагутенко, мумий тролль