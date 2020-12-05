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Группа "Мумий Тролль" представила альбом "После зла"
Группа "Мумий Тролль" представила альбом "После зла"
Группа "Мумий Тролль" выпустила новый альбом "После зла", состоящий из восьми треков. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T04:55
2020-12-05T04:55
культура
музыка
новости культуры
илья лагутенко
мумий тролль
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группа "Мумий Тролль" выпустила новый альбом "После зла", состоящий из восьми треков.Все композиции для этой пластинки были написаны еще в 2019 году."Песни для этого альбома мы писали, когда еще ни о каком локдауне и вирусе никто и не подозревал. Мы начали над ними работать в лос-анджелесской VOX Studios весной прошлого года, с перерывами на летние фестивали и зимние гастроли. Но потом в мире настали глобальные изменения, границы закрыли, а все концерты пришлось отменить или перенести — на время “после зла”. Сведением альбома занимались уже дистанционно, по интернету", — пояснил Илья Лагутенко."После зла" — станет рекордным альбом группы по количеству визуализированного материала. Украинский художник Владимир Манжос (Waone) создал не только его обложку, но и проиллюстрировал каждую песню. Илья Лагутенко пообещал в ближайшее время представить новые клипы: "Несмотря на пандемию, съемочные процессы у нас идут по графику. Для “Космических сил” я уже освоил удаленную съемку по техническому заданию режиссера".
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Новости
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музыка, новости культуры, илья лагутенко, мумий тролль

Группа "Мумий Тролль" представила альбом "После зла"

04:55 05.12.2020
 
© Фото : "Мумий Тролль"Солист группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : "Мумий Тролль"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группа "Мумий Тролль" выпустила новый альбом "После зла", состоящий из восьми треков.
Все композиции для этой пластинки были написаны еще в 2019 году.
"Песни для этого альбома мы писали, когда еще ни о каком локдауне и вирусе никто и не подозревал. Мы начали над ними работать в лос-анджелесской VOX Studios весной прошлого года, с перерывами на летние фестивали и зимние гастроли. Но потом в мире настали глобальные изменения, границы закрыли, а все концерты пришлось отменить или перенести — на время “после зла”. Сведением альбома занимались уже дистанционно, по интернету", — пояснил Илья Лагутенко.
"После зла" — станет рекордным альбом группы по количеству визуализированного материала. Украинский художник Владимир Манжос (Waone) создал не только его обложку, но и проиллюстрировал каждую песню.
Илья Лагутенко пообещал в ближайшее время представить новые клипы: "Несмотря на пандемию, съемочные процессы у нас идут по графику. Для “Космических сил” я уже освоил удаленную съемку по техническому заданию режиссера".
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