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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587815110.html
Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 66 миллионов
Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 66 миллионов
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 66 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T15:25
2020-12-05T15:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 66 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 66 015 170, скончались 1 521 066 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 42 миллионов человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 66 миллионов

15:25 05.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 66 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 66 015 170, скончались 1 521 066 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 42 миллионов человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19В мире
 
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