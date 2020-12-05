https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587815110.html

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 66 миллионов

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 66 миллионов

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 66 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T15:25

2020-12-05T15:25

2020-12-05T15:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 66 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 66 015 170, скончались 1 521 066 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 42 миллионов человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире