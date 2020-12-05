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В США зафиксировали рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом
В США зафиксировали рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом
Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель – в субботу зафиксированы более 227 тысяч новых... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T15:02
2020-12-05T15:05
здоровье - общество
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель – в субботу зафиксированы более 227 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее рекорд заражений был зафиксирован накануне, 4 декабря, и составил более 217 тысяч.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 227 885 новых случаев заражения, скончались еще 2607 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 14,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 279 тысяч человек. Выздоровели более 5,4 миллиона заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, сша

В США зафиксировали рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом

15:02 05.12.2020 (обновлено: 15:05 05.12.2020)
 
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© AP Photo / David J. Phillip
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель – в субботу зафиксированы более 227 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Ранее рекорд заражений был зафиксирован накануне, 4 декабря, и составил более 217 тысяч.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 227 885 новых случаев заражения, скончались еще 2607 пациентов с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 14,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 279 тысяч человек. Выздоровели более 5,4 миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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