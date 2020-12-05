https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587813692.html

В США зафиксировали рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом

В США зафиксировали рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель – в субботу зафиксированы более 227 тысяч новых... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T15:02

2020-12-05T15:02

2020-12-05T15:05

здоровье - общество

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель – в субботу зафиксированы более 227 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее рекорд заражений был зафиксирован накануне, 4 декабря, и составил более 217 тысяч.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 227 885 новых случаев заражения, скончались еще 2607 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 14,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 279 тысяч человек. Выздоровели более 5,4 миллиона заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, сша