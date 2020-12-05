https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587790123.html

В России за сутки выписали 27 644 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 27 644 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 27 644 человека с COVID-19, за все время - 1 916 396, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:07

2020-12-05T11:07

2020-12-05T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 644 человека с COVID-19, за все время - 1 916 396, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 644 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 1 916 396", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201205/rekord-1587788989.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество