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В России за сутки выписали 27 644 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 27 644 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 27 644 человека с COVID-19, за все время - 1 916 396, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:07
2020-12-05T11:07
2020-12-05T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 644 человека с COVID-19, за все время - 1 916 396, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 644 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 1 916 396", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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