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В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализирован 1651 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:06
2020-12-05T11:06
2020-12-05T11:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1651 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 7993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1651 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 456 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди от 18 до 45 лет, 31,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество