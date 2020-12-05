https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587789960.html

В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализирован 1651 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:06

2020-12-05T11:06

2020-12-05T11:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1651 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 7993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1651 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 456 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди от 18 до 45 лет, 31,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество