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В Москве еще 6584 человек вылечились от коронавируса
В Москве еще 6584 человек вылечились от коронавируса
Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 485 тысяч человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:13
2020-12-05T09:13
2020-12-05T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 485 тысяч человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 6584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 485 308", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество