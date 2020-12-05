https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587781052.html

В Москве еще 6584 человек вылечились от коронавируса

В Москве еще 6584 человек вылечились от коронавируса

Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 485 тысяч человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:13

2020-12-05T09:13

2020-12-05T09:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 485 тысяч человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 6584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 485 308", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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