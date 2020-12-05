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https://ria.ru/20201205/gubanov-1587849432.html
Подозреваемый в госизмене ученый отказался общаться с правозащитниками
Подозреваемый в госизмене ученый отказался общаться с правозащитниками
Ученый Анатолий Губанов, арестованный на этой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщили... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:51
2020-12-05T20:51
цаги имени н. е. жуковского
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москва
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ученый Анатолий Губанов, арестованный на этой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).Ранее адвокат ученого Игорь Николаев сообщил РИА Новости, что защита Губанова обжалует решение суда о его заключении под стражу."Губанов отказался общаться с членами ОНК", - сказал собеседник агентства.Член ОНК Ева Меркачева уточнила в беседе с РИА Новости, что Губанов лично не выходил к правозащитникам, а его отказ в общении с ними передали сотрудники СИЗО."Нам сказали, что он якобы не хочет с нами общаться. Подтвердить это или опровергнуть мы не можем. Нам не предоставили ни видеозапись, ни письменный отказ. Я считаю, что это нарушение прав, потому что мы не знаем, что ему сказали: кто мы такие, куда его ведут ... Таким образом, мы не знаем, что с ним, какие у него жалобы … На мой взгляд, его должны были к нам вывести. И пусть бы он нам в глаза сказал, что не хочет общаться", - сказала она.Лефортовский суд Москвы в начале декабря санкционировал арест гражданина РФ Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене. Известно, что мужчина является ученым, небольшое количество часов он преподавал в Московском физико-техническом институте, занимался изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал множество научных работ.
https://ria.ru/20201203/gubanov-1587583325.html
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цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, москва, происшествия

Подозреваемый в госизмене ученый отказался общаться с правозащитниками

20:51 05.12.2020
 
© Фото : ЦАГИ Ученый Анатолий Губанов
 Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : ЦАГИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ученый Анатолий Губанов, арестованный на этой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
Ранее адвокат ученого Игорь Николаев сообщил РИА Новости, что защита Губанова обжалует решение суда о его заключении под стражу.
"Губанов отказался общаться с членами ОНК", - сказал собеседник агентства.
Член ОНК Ева Меркачева уточнила в беседе с РИА Новости, что Губанов лично не выходил к правозащитникам, а его отказ в общении с ними передали сотрудники СИЗО.
Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Обвиняемый в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами
"Нам сказали, что он якобы не хочет с нами общаться. Подтвердить это или опровергнуть мы не можем. Нам не предоставили ни видеозапись, ни письменный отказ. Я считаю, что это нарушение прав, потому что мы не знаем, что ему сказали: кто мы такие, куда его ведут ... Таким образом, мы не знаем, что с ним, какие у него жалобы … На мой взгляд, его должны были к нам вывести. И пусть бы он нам в глаза сказал, что не хочет общаться", - сказала она.
Лефортовский суд Москвы в начале декабря санкционировал арест гражданина РФ Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене. Известно, что мужчина является ученым, небольшое количество часов он преподавал в Московском физико-техническом институте, занимался изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал множество научных работ.
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ЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковский физико-технический институтМоскваПроисшествия
 
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