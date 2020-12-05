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Помощник Горбачева объяснил, почему его не навещают родственники
Помощник Горбачева объяснил, почему его не навещают родственники
Павел Палажченко, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, объяснил, почему политик не видится с родственниками. Его цитирует радиостанция "Говорит... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T17:38
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Павел Палажченко, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, объяснил, почему политик не видится с родственниками. Его цитирует радиостанция "Говорит Москва".По словам Палажченко, Горбачев ограничил контакты из-за риска заражения коронавирусом и на данный момент находится на самоизоляции.Палажченко также уточнил, что как только эпидемиологическая обстановка улучшится, родственники политика обязательно к нему приедут."У него в начале марта будет 90-летие, но, видимо, собраться не удастся, поэтому придется через интернет отмечать его юбилей. Думаем о том, как это сделать", — добавил помощник.Ранее в СМИ появилась информация, что Михаила Горбачева перестали навещать члены его семьи, а самым близким человеком стал помощник престарелого политика.
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павел палажченко, михаил горбачев

Помощник Горбачева объяснил, почему его не навещают родственники

17:38 05.12.2020 (обновлено: 05:06 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Павел Палажченко, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, объяснил, почему политик не видится с родственниками. Его цитирует радиостанция "Говорит Москва".
По словам Палажченко, Горбачев ограничил контакты из-за риска заражения коронавирусом и на данный момент находится на самоизоляции.
"А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают, поэтому", — пояснил он.
Палажченко также уточнил, что как только эпидемиологическая обстановка улучшится, родственники политика обязательно к нему приедут.
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"У него в начале марта будет 90-летие, но, видимо, собраться не удастся, поэтому придется через интернет отмечать его юбилей. Думаем о том, как это сделать", — добавил помощник.
Ранее в СМИ появилась информация, что Михаила Горбачева перестали навещать члены его семьи, а самым близким человеком стал помощник престарелого политика.
 
Павел ПалажченкоМихаил Горбачев
 
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