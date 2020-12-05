https://ria.ru/20201205/gorbachev-1587830134.html

Помощник Горбачева объяснил, почему его не навещают родственники

Помощник Горбачева объяснил, почему его не навещают родственники

Павел Палажченко, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, объяснил, почему политик не видится с родственниками. Его цитирует радиостанция "Говорит... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T17:38

2020-12-05T17:38

2020-12-06T05:06

павел палажченко

михаил горбачев

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Павел Палажченко, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, объяснил, почему политик не видится с родственниками. Его цитирует радиостанция "Говорит Москва".По словам Палажченко, Горбачев ограничил контакты из-за риска заражения коронавирусом и на данный момент находится на самоизоляции.Палажченко также уточнил, что как только эпидемиологическая обстановка улучшится, родственники политика обязательно к нему приедут."У него в начале марта будет 90-летие, но, видимо, собраться не удастся, поэтому придется через интернет отмечать его юбилей. Думаем о том, как это сделать", — добавил помощник.Ранее в СМИ появилась информация, что Михаила Горбачева перестали навещать члены его семьи, а самым близким человеком стал помощник престарелого политика.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584655765.html

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павел палажченко, михаил горбачев