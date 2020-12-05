https://ria.ru/20201205/fet-1587460860.html

Биография Афанасия Фета

Биография Афанасия Фета

Русский поэт-лирик, переводчик Афанасий Афанасьевич Фет (настоящая фамилия Шеншин) родился 5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1820 года в имении Новоселки... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T01:00

2020-12-05T01:00

2020-12-05T01:00

афанасий фет

мценский район

справки

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Русский поэт-лирик, переводчик Афанасий Афанасьевич Фет (настоящая фамилия Шеншин) родился 5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1820 года в имении Новоселки неподалеку от города Мценска Орловской губернии (ныне Мценского района Орловской области). Его отец, ротмистр в отставке, принадлежал к старинному дворянскому роду Шеншиных. В 1819 году он женился в Дармштадте на Шарлотте Фет, дочери обер-кригс-комиссара Беккера, носившей фамилию Фет по первому мужу, с которым она развелась. Будущий поэт был первенцем от этого брака, совершенного по лютеранскому обряду и не имевшего православной России законной силы. До 14 лет мальчик носил фамилию Шеншин, а затем был вынужден принять фамилию матери, так как обнаружилось, что православное венчание было совершено после рождения сына. До 14 лет мальчик жил и учился дома, а затем был отправлен в немецкую школу-пансион в Верро Лифляндской губернии (ныне город Выру в Эстонии).В 1837 году Афанасий Фет переехал в Москву, полгода учился в пансионе профессора Михаила Погодина и поступил в Московский университет, который окончил в 1844 году.Первый сборник его стихов вышел в 1840 году под заглавием "Лирический пантеон" с инициалами "А. Ф". Книга успеха в публике не имела, но обратила на себя внимание журналистики. С 1842 года стихотворения Фета (сохранившего эту фамилию, в качестве литературного псевдонима, до конца жизни) печатались в издававшемся Погодиным журнале "Москвитянин".С целью получить дворянское звание Фет поступил в 1845 году на военную службу в кирасирский полк. В 1853 году перешел в уланский гвардейский полк, в Крымскую кампанию находился в составе войск, охранявших Эстляндское побережье. В 1858 году он вышел в отставку штаб-ротмистром, не выслужив дворянства. Этому решению способствовали пришедший к поэту литературный успех, а также женитьба на Марии Боткиной — наследнице богатого купеческого рода.В 1850 году Фет выпустил второй сборник стихотворений, который получил хвалебные отзывы на страницах крупных российских журналов. В 1854 году в Санкт-Петербурге поэт вошел в литературный круг журнала "Современник", где познакомился с писателями Николаем Некрасовым, Иваном Гончаровым и Иваном Тургеневым, критиками Александром Дружининым и Василием Боткиным. Вскоре в этом журнале начали печататься стихи Фета. В 1850-х годах Фет издавал свои стихотворения в популярном журнале "Отечественные записки". Он начал заниматься переводами, в "Современнике" опубликовал перевод поэмы Иоганна Гете "Герман и Доротея". В "Библиотеке для чтения" и "Русском слове" напечатал "Оды Квинта Горация Флакка", трагедии "Юлий Цезарь" и "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира.В 1856 году вышел новый его сборник "Стихотворений А.А. Фета", который был переиздан в 1863 году.В 1860 году Афанасий Фет купил хутор Степановка в Мценском уезде Орловской губернии, занимался хозяйством. В 1867-1877 годах был мировым судьей. В 1873 году за Фетом была утверждена фамилия Шеншин со всеми связанными с ней дворянскими привилегиями.В 1877 году он продал Степановку, купил дом в Москве и имение Воробьевку в Щигровском уезде Курской губернии.С 1862 по 1871 год очерки Фета печатались в журналах "Русский вестник", "Литературная библиотека", "Заря" под редакционными названиями "Записки о вольнонаемном труде", "Из деревни" и "По вопросу о найме рабочих".В Степановке Фет начал работу над мемуарами "Мои воспоминания", охватывающими период с 1848 до 1889 года, они вышли в 1890 году в двух томах, а том "Ранние годы моей жизни" был опубликован уже после его смерти – в 1893 году.В 1880-х годах Фет переводил древних поэтов Горация, Овидия, Виргилия, также трагедию "Фауст" Иоганна Гете, сочинения философа Артура Шопенгауэра и др.В 1883-1891 годах были опубликованы четыре выпуска сборника стихотворений Фета "Вечерние огни". Предназначавшиеся для пятого выпуска стихотворения вошли в изданный после его смерти двухтомник "Лирические стихотворения" (1894), подготовленный его почитателями – критиком Николаем Страховым и поэтом К.Р. (великим князем Константином Романовым).В 1884 году за полный перевод сочинений Горация он получил Пушкинскую премию Императорской Академии наук, в 1886 году, за совокупность трудов, был избран ее членом-корреспондентом.В 1888 году Фет получил придворное звание камергера, лично представлялся императору Александру III.Последние дни поэта были омрачены тяжелейшими приступами астмы, которой он страдал всю жизнь.Афанасий Фет скончался 3 декабря (21 ноября по старому стилю) 1892 года в Москве. Поэт был похоронен в селе Клейменово, родовом имении Шеншиных.В 1997 году памятник Фету был открыт в городе Орле. В 2018 году бюст поэту был установлен в городе Мценске. Единственная сохранившаяся до наших дней Усадьба Афанасия Фета в деревне Воробьевка Курской области в 2010 году стала филиалом Курского областного краеведческого музея. В 2016 году она была открыта для посетителей после реставрации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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афанасий фет, мценский район, справки