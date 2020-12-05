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Женщина сорвала джекпот благодаря перегоревшим лампочкам
Женщина сорвала джекпот благодаря перегоревшим лампочкам
Жительница американского штата Вирджиния Филлис Хьюстон выиграла в лотерею благодаря перегоревшим лампочкам для рождественской елки, сообщает UPI. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:50
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сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жительница американского штата Вирджиния Филлис Хьюстон выиграла в лотерею благодаря перегоревшим лампочкам для рождественской елки, сообщает UPI.Женщина решила нарядить дерево и обнаружила, что прошлогодняя гирлянда перестала работать. Тогда она решили пойти в магазин за новым украшением, а на сдачу купила несколько лотерейных билетов.Через несколько дней Хьюстон обнаружила, что один из билетов полностью совпал с выигрышной комбинацией чисел и принес ей более 171 тысячи долларов."Я не могла в это поверить. Это было просто замечательно!" – вспоминает она.Американка рассказала, что еще не решила, на какие цели потратит выигрыш.
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сша, в мире

Женщина сорвала джекпот благодаря перегоревшим лампочкам

12:50 05.12.2020 (обновлено: 12:53 05.12.2020)
 
© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Fotolia / Ralf Geithe
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жительница американского штата Вирджиния Филлис Хьюстон выиграла в лотерею благодаря перегоревшим лампочкам для рождественской елки, сообщает UPI.
Женщина решила нарядить дерево и обнаружила, что прошлогодняя гирлянда перестала работать. Тогда она решили пойти в магазин за новым украшением, а на сдачу купила несколько лотерейных билетов.
Через несколько дней Хьюстон обнаружила, что один из билетов полностью совпал с выигрышной комбинацией чисел и принес ей более 171 тысячи долларов.
"Я не могла в это поверить. Это было просто замечательно!" – вспоминает она.
Американка рассказала, что еще не решила, на какие цели потратит выигрыш.
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