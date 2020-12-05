https://ria.ru/20201205/dzhekpot-1587800416.html

Женщина сорвала джекпот благодаря перегоревшим лампочкам

Женщина сорвала джекпот благодаря перегоревшим лампочкам

Жительница американского штата Вирджиния Филлис Хьюстон выиграла в лотерею благодаря перегоревшим лампочкам для рождественской елки, сообщает UPI. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:50

2020-12-05T12:50

2020-12-05T12:53

сша

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жительница американского штата Вирджиния Филлис Хьюстон выиграла в лотерею благодаря перегоревшим лампочкам для рождественской елки, сообщает UPI.Женщина решила нарядить дерево и обнаружила, что прошлогодняя гирлянда перестала работать. Тогда она решили пойти в магазин за новым украшением, а на сдачу купила несколько лотерейных билетов.Через несколько дней Хьюстон обнаружила, что один из билетов полностью совпал с выигрышной комбинацией чисел и принес ей более 171 тысячи долларов."Я не могла в это поверить. Это было просто замечательно!" – вспоминает она.Американка рассказала, что еще не решила, на какие цели потратит выигрыш.

https://ria.ru/20201123/udacha-1585831988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире