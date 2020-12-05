https://ria.ru/20201205/draka-1587729699.html

"Камера сняла, как добивали": почему в деле о смерти тюменца нет виновных

"Камера сняла, как добивали": почему в деле о смерти тюменца нет виновных

Нокаутирующий хук справа и несколько ударов по голове уже после падения на пол — так, по словам Полины Нечаевой, с ее мужем Николаем расправились в ресторане... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Нокаутирующий хук справа и несколько ударов по голове уже после падения на пол — так, по словам Полины Нечаевой, с ее мужем Николаем расправились в ресторане. Он скончался на месте, а зачинщики драки попытались сбежать. Прошло три недели, но в деле до сих пор нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. Следователи сочли это несчастным случаем. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Дверь в туалетВечером 14 ноября 39-летний тюменец Николай Нечаев вместе с супругой, двумя детьми, родителями, а также тестем и тещей отмечал в ресторане день рождения шурина. Празднование началось в семь вечера и затянулось до полуночи. Первыми, забрав детей, домой уехали бабушка с дедушкой, потом из-за стола поднялись и все остальные."Мы уже получили куртки, оделись и ждали брата с женой, — рассказывает РИА Новости Полина Нечаева. — Коля отправился в туалет около гардероба и несколько раз дернул дверную ручку. Было закрыто, изнутри прозвучал чей-то недовольный голос. Вскоре появился молодой человек, бросил пару матерных слов в адрес мужа, а затем ударил его тыльной стороной ладони по лицу". По словам женщины, после удара Николай отступил назад на несколько шагов и поинтересовался у незнакомца, в чем проблема. Но вместо ответа получил еще три удара по лицу — уже кулаком. Завязалась потасовка. В итоге противник Нечаева вырвался и убежал в банкетный зал. Как выяснилось, за подмогой."Вернулся он с тремя друзьями, — вспоминает Полина. — Мы пытались их остановить, но двое сразу накинулись на Колю. Били по очереди. Затем один зашел сбоку и со всей силы ударил мужа кулаком в правый висок. Николай обмяк, потерял сознание. Этот парень еще дважды ударил его, уже лежащего. Бил профессионально".Родственники Нечаева вызвали скорую и полицию. В ресторане, говорят они, вообще не было охраны, а драку пытались остановить лишь два дежуривших там официанта.Затянувшееся расследованиеПока ждали врачей, зачинщик потасовки и его друзья быстро расплатились, оделись и попытались сбежать. Наряд полиции задержал их уже на улице. Тем временем медики 40 минут пытались вернуть Нечаева к жизни, но безуспешно — он скончался прямо в холле ресторана, так и не придя в сознание. Причина смерти — тяжелая черепно-мозговая травма.Уголовное дело возбудили по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Им занялся районный следственный отдел СКР, но вскоре все материалы, по данным РИА Новости, передали в Екатеринбург — в военно-следственное управление СКР по Центральному военному округу.Как правило, так поступают, если в деле фигурируют военнослужащие, росгвардейцы или сотрудники ФСБ. Хотя прошло уже три недели, Полину до сих пор официально не признали потерпевшей и обвинение никому не предъявили. Более того, на данный момент нет даже подозреваемых."Мы не согласны с тем, что уголовное дело возбудили по 109-й статье, — объясняет Полина. — На записи с камер четко видно, что Колю добивали намеренно, а не случайно. Даже следователи признались, что здесь налицо статья 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Но не уточнили, что им мешает на нее переквалифицировать".По сведениям, полученным РИА Новости, работа по уголовному делу все же продолжается. Однако расследование затягивается из-за того, что участники драки — сотрудники силовых структур. В СК изучают доказательства, в том числе записи с видеокамер, и ждут результаты судебно-медицинской экспертизы. Лишь после этого станет ясно, что именно привело к гибели: удар рукой или падение с высоты собственного роста."Из свидетелей допросили только моего брата, да и то потому, что ему надо было уезжать на трехмесячную вахту на Север, — добавляет вдова. — Больше никого из родственников или сотрудников ресторана следователи не вызывали".В пресс-службе Главного военно-следственного управления СКР не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили официально обратиться через интернет-приемную."Убивать не хотел"По данным источника РИА Новости, один из участников драки ранее служил в Погранслужбе ФСБ России. Подполковник, на хорошем счету, нареканий от руководства не имел. Женат, воспитывает четверых детей.Также известно, что он написал явку с повинной, признав, что действительно три раза ударил Нечаева по лицу. Напомним: максимальное наказание по статье "Причинение смерти по неосторожности" — два года лишения свободы, а по части 4 статьи 111 — до 15 лет колонии."Скорее всего, умысла убивать действительно не было, — объясняет источник, знакомый с материалами дела. — Парень просто "вписался" за коллегу, который, по сути, инициировал конфликт. Теперь он вообще может остаться в стороне, а его товарищ понесет наказание".По словам Полины, на днях с ней связался защитник друга зачинщика драки Николай Яковлев, предложил встретиться и обсудить возмещение ущерба. С корреспондентом РИА Новости юрист общаться отказался и попросил его "больше не беспокоить"."Вы вторгаетесь в область, которая не должна вас интересовать, — подчеркнул Яковлев. — Средства массовой информации, на мой взгляд, проявляют излишнее любопытство к этой теме. Поэтому я комментировать эти вопросы не буду. Просто не имею права".Николая Нечаева похоронили 18 ноября. У него остались двое детей — десятилетняя дочь и 16-летний сын. Девочка выставила на подоконник все подаренные отцом игрушки и теперь, глядя на них, постоянно плачет, а ее старший брат, чтобы хоть как-то материально помочь семье, устроился на автомойку.

https://ria.ru/20180905/1527814287.html

https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585032790.html

https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1579989812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия