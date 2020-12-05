https://ria.ru/20201205/donbass-1587823888.html
В ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле со стороны силовиков
В ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов юг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, погибли два ополченца, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:34
2020-12-05T16:34
2020-12-05T16:34
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов юг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, погибли два ополченца, сообщил журналистам представитель народной милиции ДНР."На мариупольском направлении боевики батальона морской пехоты 36-й бригады вооруженных сил Украины... с позиций в районе Водяное дважды открывали огонь из 120-миллиметровых минометов и АГС по району Ленинского, в результате чего множественные ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника республики", - сказала представитель ведомства.Он также отметил, что украинские силовики использовали для корректировки огня беспилотник, который был сбит силами ПВО ДНР."Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена", - добавил представитель народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20201204/donbass-1587761423.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире