https://ria.ru/20201205/donbass-1587823888.html

В ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле со стороны силовиков

В ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов юг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, погибли два ополченца, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:34

2020-12-05T16:34

2020-12-05T16:34

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов юг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, погибли два ополченца, сообщил журналистам представитель народной милиции ДНР."На мариупольском направлении боевики батальона морской пехоты 36-й бригады вооруженных сил Украины... с позиций в районе Водяное дважды открывали огонь из 120-миллиметровых минометов и АГС по району Ленинского, в результате чего множественные ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника республики", - сказала представитель ведомства.Он также отметил, что украинские силовики использовали для корректировки огня беспилотник, который был сбит силами ПВО ДНР."Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена", - добавил представитель народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20201204/donbass-1587761423.html

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире