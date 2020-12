https://ria.ru/20201205/chempion-1587795648.html

Жительница Краснодара стала дважды чемпионом мира по брейк-дансу

Жительница Краснодара стала дважды чемпионом мира по брейк-дансу

Студентка-художница Наталья Килячихина из Краснодара второй год подряд выиграла мировой финал Redbull BC One по брейк-дансу среди девушек, который проходил в... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:09

2020-12-05T12:09

2020-12-05T16:29

краснодар

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587789775_0:540:1592:1436_1400x0_80_0_0_62458149d8905ba19866578228eb727a.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Самсонова. Студентка-художница Наталья Килячихина из Краснодара второй год подряд выиграла мировой финал Redbull BC One по брейк-дансу среди девушек, который проходил в австрийском Зальцбурге. Она считает, что ее увлечение живописью импрессионистов помогает ей быть уникальной танцовщицей, а танец для нее — как кисть для художника — средство выразить чувства и эмоции. О непростой победе в турнире и о мечте стать первой олимпийской чемпионкой по брейк-дансу Наталья рассказала корреспонденту РИА Новости.По прозвищу KastetВ мире брейк-данса 22-летнюю Наталью Килячихину знают как b-girl Kastet — с таким сценическим псевдонимом она выходит на танцпол и побеждает в турнирах. Говорит, что имя Kastet — производное от ее девичьей фамилии Костюкова, это прозвище ей когда-то дали друзья за упорный характер. И заслуженно. Наталья в 2019 году стала первой b-girl (буква "b" здесь означает брейк-данс) и вообще единственной из России, победившей в мировом финале Redbull BC One, а также первой, кому удалось защитить титул чемпиона мира по брейк-дансу, выиграв соревнования на следующий год.Наташа живет в Краснодаре, учится на последнем курсе художественно-графического факультета Кубанского государственного университета. По его окончании она получит диплом преподавателя изобразительного искусства, но девушка пока не решила полностью уйти в профессию — сейчас все ее творческие планы в основном связаны с брейком. Им она занимается десять лет."Сначала были латиноамериканские танцы, но это довольно дорого и у родителей не было столько денег, чтобы продолжать занятия. Потом я пошла в секцию дзюдо, однако там "сухой спорт", нет музыки, и через некоторое время мне захотелось вернуться в танцы. Единственно, что мне подходило по расписанию, — это брейк-данс рядом с домом. И затянуло", — рассказывает Наталья.Любовь к спорту и искусству ей привили родители: и мама, и папа — художники, окончили тот же вуз, где учится Наталья. Отец всю жизнь занимается рукопашным боем, а мама в детстве посещала секцию художественной гимнастики. По словам девушки, родители не возражали против ее увлечения брейком, только сначала переживали из-за синяков после тренировок."Как сочетается брейк с изобразительным искусством? Одно дополняет другое, потому что это все творчество, просто в разных направлениях. Там я рисую на холсте, а танцуя, рисую своими движениями на танцполе. Я люблю живопись, импрессионизм. И конечно, импрессионизм проявляется и в танце, свой танец я считаю довольно эмоциональным", — делится Килячихина.Проиграть, чтобы выигратьПосле победы на чемпионате мира по брейку в прошлом году Наталья ждала предложений об участии в проектах, собиралась ехать на турниры, но из-за пандемии коронавируса все планы рухнули. Девушка признается, что весной, когда были жесткие ограничительные меры и негде было тренироваться, она впала в небольшую депрессию. "Были онлайн-проекты, проводила мастер-классы, предлагали участвовать в онлайн-баттлах. Но это так вяло, так неинтересно. Не может онлайн заменить реальную жизнь. И я особо не участвовала в таких проектах", — говорит Наташа.К тренировкам вернулась уже летом. В Краснодаре у нее есть своя брейк-команда — "3.16 сrew", где она занимается вместе со мужем и другом. Обычно, девушка тренируется по несколько часов пять раз в неделю. Но перед мировым финалом Redbull BC One пришлось усилить темп, она занималась дважды в день. Тем более что в октябре, накануне турнира, она потерпела поражение в Москве."Проходил чемпионат России по брейк-дансу. И в финале я уступила, заняла второе место. Так расстроилась, но у меня появилась мотивация еще больше работать. Есть такой танцор мирового уровня b-boy Robin, он перебрался с Украины в Москву, я решила, что он тот, кто может меня многому научить. Я с ним списалась, и перед отъездом в Зальцбург мы с ним тренировались", — рассказывает Наталья.В чемпионате мира по брейку приняли участие 16 танцоров — восемь молодых людей и восемь девушек — из 16 стран. Килячихиной пришлось сражаться с представительницами Нидерландов, Японии и Бельгии. По словам Наташи, этот турнир отличался от предыдущего не только тем, что количество участников было в два раза меньше, но и тем, что он проходил без зрителей. Правда, организаторы установили в зале большие экраны и танцоры могли видеть свои команды поддержки онлайн."Во время баттла я увидела на экране своих родителей. И когда я выиграла, я видела, как они пляшут от радости за меня. Вообще, конечно, без зрителей все было по-другому. Со зрителями ты чувствуешь поддержку, эмоций больше. А в этот раз, когда выиграла, я стояла одна на сцене, пытаясь осознать победу, а ко мне никто не выбежал, не прыгал со мной. С другой стороны, без зрителей чуть-чуть проще, не отвлекалась на толпу. Ты просто сконцентрирована на себе, ты на танцполе, у тебя есть оппонент и музыка, ты просто танцуешь", — рассказывает Наталья.Кстати, Килячихина не единственная из россиян, кто достойно представил Россию на турнире. Среди b-boys второе место занял Иван Ососков.Стать олимпийским чемпионом"О чем мечтает чемпион мира? Стать олимпийским чемпионом", — улыбается Наталья. Брейк-данс включен в список олимпийских видов спорта, и в 2024 году впервые на Олимпиаде выступят b-boys и b-girls. А еще Наташа мечтает создать собственный стиль в брейке. "Хочу, чтобы мой стиль был узнаваемым, как у известных художников. Например, как у Ван Гога, только в танце".Но пока, признается девушка, на пути к большим мечтам нужно достичь целей поменьше: окончить университет, выиграть и в следующем году чемпионат мира, а еще — найти постоянную финансовую поддержку. Сейчас краснодарской брейк-команде "3.16 сrew", кроме как на себя, рассчитывать больше не на кого. Ребята сами снимают зал для тренировок. Конечно, они проводят занятия и для других, но плата, как Наташа называет, "за вход" не покрывает расходов, к тому же за участие в турнирах тоже надо платить, правда, затраты окупаются призовыми деньгами в случае победы."Чемпионат мира только закончился. Надеюсь, что мне предложат интересные проекты, а пока только предлагают прийти на "ноготочки" и поставить за это лайки", — смеется девушка.

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, общество