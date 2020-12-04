https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587732954.html

Допрос задержанных в Турции журналистов НТВ продолжается, заявил источник

Допрос задержанных в Турции журналистов НТВ продолжается, заявил источник

Сотрудники НТВ были задержаны в Турции службой разведки, их допрос местными спецслужбами продолжается, состояние здоровья журналистов нормальное, заявил РИА... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:39

2020-12-04T18:39

2020-12-04T20:33

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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники НТВ были задержаны в Турции службой разведки, их допрос местными спецслужбами продолжается, состояние здоровья журналистов нормальное, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. МИД РФ и генконсульство РФ в Стамбуле проясняют ситуацию и ищут российских граждан."Журналисты были замечены системой видеонаблюдения во время проведения несанкционированных съемок в стратегических точках Стамбула. По этой причине они были задержаны службой разведки. Допрос журналистов продолжается, состояние их здоровья нормальное", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587714354.html

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стамбул, нтв (телеканал), турция, в мире