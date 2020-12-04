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Допрос задержанных в Турции журналистов НТВ продолжается, заявил источник
Допрос задержанных в Турции журналистов НТВ продолжается, заявил источник
Сотрудники НТВ были задержаны в Турции службой разведки, их допрос местными спецслужбами продолжается, состояние здоровья журналистов нормальное, заявил РИА... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:39
2020-12-04T20:33
стамбул
нтв (телеканал)
турция
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники НТВ были задержаны в Турции службой разведки, их допрос местными спецслужбами продолжается, состояние здоровья журналистов нормальное, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. МИД РФ и генконсульство РФ в Стамбуле проясняют ситуацию и ищут российских граждан."Журналисты были замечены системой видеонаблюдения во время проведения несанкционированных съемок в стратегических точках Стамбула. По этой причине они были задержаны службой разведки. Допрос журналистов продолжается, состояние их здоровья нормальное", - сказал собеседник агентства.
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стамбул, нтв (телеканал), турция, в мире

Допрос задержанных в Турции журналистов НТВ продолжается, заявил источник

18:39 04.12.2020 (обновлено: 20:33 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПолиция на улице Стамбула
Полиция на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники НТВ были задержаны в Турции службой разведки, их допрос местными спецслужбами продолжается, состояние здоровья журналистов нормальное, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. МИД РФ и генконсульство РФ в Стамбуле проясняют ситуацию и ищут российских граждан.
"Журналисты были замечены системой видеонаблюдения во время проведения несанкционированных съемок в стратегических точках Стамбула. По этой причине они были задержаны службой разведки. Допрос журналистов продолжается, состояние их здоровья нормальное", - сказал собеседник агентства.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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