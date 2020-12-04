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Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии
Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян надеется, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:34
2020-12-04T00:39
задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии
россия
sputnik латвия
евросоюз
маргарита симоньян
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян надеется, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которым предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от штрафа до тюремного заключения.Ранее МИД РФ расценил действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.
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задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, россия, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии

00:34 04.12.2020 (обновлено: 00:39 04.12.2020)
 
© РИА НовостиГлавный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян надеется, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которым предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.

"В Латвии на сотрудничавших с нами журналистов заведены уголовные дела. За сотрудничество с нами, разумеется. Обыски. Подписка о неразглашении. Часть из них не выходит на связь. Надеюсь, Родина найдет, чем ответить", - написала Симоньян в Telegram.

Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от штрафа до тюремного заключения.
Ранее МИД РФ расценил действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.
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МИД резко осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews
 
Задержание журналистов Sputnik и Baltnews в ЛатвииРоссияSputnik ЛатвияЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
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