https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html
Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии
Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян надеется, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:34
2020-12-04T00:34
2020-12-04T00:39
задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян надеется, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которым предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от штрафа до тюремного заключения.Ранее МИД РФ расценил действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.
https://ria.ru/20201203/latviya-1587591735.html
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задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, россия, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире