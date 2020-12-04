https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html

Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии

Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян надеется, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T00:34

2020-12-04T00:34

2020-12-04T00:39

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

россия

sputnik латвия

евросоюз

маргарита симоньян

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148024/69/1480246942_0:215:3465:2164_1400x0_80_0_0_919b79c8b441974c7199fed3096e6964.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян надеется, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которым предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от штрафа до тюремного заключения.Ранее МИД РФ расценил действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.

https://ria.ru/20201203/latviya-1587591735.html

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, россия, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире