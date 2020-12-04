https://ria.ru/20201204/zhivotnye-1587730441.html
Почти 28 тысяч безнадзорных животных зарегистрированы в Подмосковье
Почти 28 тысяч безнадзорных животных зарегистрированы в Подмосковье
Почти 28 тысяч бездомных животных было зарегистрировано на территории Московской области в 2020 году, более половины было отловлено, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:24
2020-12-04T18:24
2020-12-04T18:24
новости подмосковья
бездомные животные
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Почти 28 тысяч бездомных животных было зарегистрировано на территории Московской области в 2020 году, более половины было отловлено, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Он добавил, что на отлов, содержание и ветеринарные услуги для безнадзорных животных, а также на организацию мероприятий по отлову и содержанию в 2020 году было выделено 176,9 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587485018.html
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бездомные животные, московская область (подмосковье)