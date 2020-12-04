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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/zhivotnye-1587730441.html
Почти 28 тысяч безнадзорных животных зарегистрированы в Подмосковье
Почти 28 тысяч безнадзорных животных зарегистрированы в Подмосковье
Почти 28 тысяч бездомных животных было зарегистрировано на территории Московской области в 2020 году, более половины было отловлено, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:24
2020-12-04T18:24
новости подмосковья
бездомные животные
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Почти 28 тысяч бездомных животных было зарегистрировано на территории Московской области в 2020 году, более половины было отловлено, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Он добавил, что на отлов, содержание и ветеринарные услуги для безнадзорных животных, а также на организацию мероприятий по отлову и содержанию в 2020 году было выделено 176,9 миллионов рублей.
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бездомные животные, московская область (подмосковье)

Почти 28 тысяч безнадзорных животных зарегистрированы в Подмосковье

18:24 04.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Почти 28 тысяч бездомных животных было зарегистрировано на территории Московской области в 2020 году, более половины было отловлено, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
"В настоящее время на территории Московской области функционируют 43 приюта для животных, из которых 42 частных и 1 муниципальный. Ориентировочно в них содержится  - 9596 собак и кошек", - приводятся слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и аграрного рынка.
Он добавил, что на отлов, содержание и ветеринарные услуги для безнадзорных животных, а также на организацию мероприятий по отлову и содержанию в 2020 году было выделено 176,9 миллионов рублей.
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