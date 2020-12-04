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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html
Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе
Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе
Врио главы Мордовии Артем Здунов поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:32
2020-12-04T14:32
республика мордовия
артем здунов
владимир волков (политик)
республика мордовия
владимир путин
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы региона.Одной из главных задач врио главы Мордовии назвал решение проблемы государственного долга республики, который составляет 49,165 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза превышает собственные доходы республики.Также руководитель республики отметил, что необходимо больше внимания уделять строительству производственной, инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая даст дополнительную доходную базу и рабочие места жителям республики.Здунов также обратил особое внимание на невысокие зарплаты на предприятиях и в организациях республики. "По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы – одна из причин оттока людей из региона", - заявил врио главы Мордовии.Он подчеркнул, что "важно создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию". "Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста молодых людей. Амбициозные, желающие проявить себя специалисты должны найти достойное место в органах власти и управления Республики Мордовия", - сказал Здунов.Президент России Владимир Путин 18 ноября принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Досрочные выборы главы Мордовии состоятся 19 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20201118/otstavka-1585154215.html
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артем здунов, владимир волков (политик), республика мордовия, владимир путин, политика

Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе

14:32 04.12.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики ДагестанАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы региона.
Одной из главных задач врио главы Мордовии назвал решение проблемы государственного долга республики, который составляет 49,165 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза превышает собственные доходы республики.

"Для этого работа будет вестись по двум направлениям. Первое – формирование и реализация программы финансового оздоровления. Второе – это наращивание собственных доходов бюджета. Наша установка – открытые и понятные отношения с бизнесом. В этой связи будет повышена эффективность совещательных органов при главе республики по развитию предпринимательства", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Также руководитель республики отметил, что необходимо больше внимания уделять строительству производственной, инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая даст дополнительную доходную базу и рабочие места жителям республики.
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Здунов также обратил особое внимание на невысокие зарплаты на предприятиях и в организациях республики. "По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы – одна из причин оттока людей из региона", - заявил врио главы Мордовии.
Он подчеркнул, что "важно создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию". "Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста молодых людей. Амбициозные, желающие проявить себя специалисты должны найти достойное место в органах власти и управления Республики Мордовия", - сказал Здунов.
Президент России Владимир Путин 18 ноября принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Досрочные выборы главы Мордовии состоятся 19 сентября 2021 года.
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Республика МордовияАртем ЗдуновВладимир Волков (политик)Республика МордовияВладимир ПутинПолитика
 
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