https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html
Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе
Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе
Врио главы Мордовии Артем Здунов поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:32
2020-12-04T14:32
2020-12-04T14:32
республика мордовия
артем здунов
владимир волков (политик)
республика мордовия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151417/08/1514170828_0:0:797:449_1400x0_80_0_0_5e146218e2912846d1c7324c5eb6e6dc.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы региона.Одной из главных задач врио главы Мордовии назвал решение проблемы государственного долга республики, который составляет 49,165 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза превышает собственные доходы республики.Также руководитель республики отметил, что необходимо больше внимания уделять строительству производственной, инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая даст дополнительную доходную базу и рабочие места жителям республики.Здунов также обратил особое внимание на невысокие зарплаты на предприятиях и в организациях республики. "По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы – одна из причин оттока людей из региона", - заявил врио главы Мордовии.Он подчеркнул, что "важно создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию". "Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста молодых людей. Амбициозные, желающие проявить себя специалисты должны найти достойное место в органах власти и управления Республики Мордовия", - сказал Здунов.Президент России Владимир Путин 18 ноября принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Досрочные выборы главы Мордовии состоятся 19 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20201118/otstavka-1585154215.html
https://ria.ru/20201125/mordoviya-1586278790.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151417/08/1514170828_44:0:748:528_1400x0_80_0_0_3d972e1e52d61b38d1b4c9fcdf7842e0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, владимир волков (политик), республика мордовия, владимир путин, политика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артем Здунов
поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы региона.
Одной из главных задач врио главы Мордовии
назвал решение проблемы государственного долга республики, который составляет 49,165 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза превышает собственные доходы республики.
"Для этого работа будет вестись по двум направлениям. Первое – формирование и реализация программы финансового оздоровления. Второе – это наращивание собственных доходов бюджета. Наша установка – открытые и понятные отношения с бизнесом. В этой связи будет повышена эффективность совещательных органов при главе республики по развитию предпринимательства", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Также руководитель республики отметил, что необходимо больше внимания уделять строительству производственной, инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая даст дополнительную доходную базу и рабочие места жителям республики.
Здунов также обратил особое внимание на невысокие зарплаты на предприятиях и в организациях республики. "По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы – одна из причин оттока людей из региона", - заявил врио главы Мордовии.
Он подчеркнул, что "важно создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию". "Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста молодых людей. Амбициозные, желающие проявить себя специалисты должны найти достойное место в органах власти и управления Республики Мордовия", - сказал Здунов.
Президент России Владимир Путин
18 ноября принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова
, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Досрочные выборы главы Мордовии состоятся 19 сентября 2021 года.