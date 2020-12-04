https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html

Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе

Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе

Врио главы Мордовии Артем Здунов поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:32

2020-12-04T14:32

2020-12-04T14:32

республика мордовия

артем здунов

владимир волков (политик)

республика мордовия

владимир путин

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов поделился планами предстоящей работы с депутатами госсобрания республики, выделив приоритеты, сообщает пресс-служба главы региона.Одной из главных задач врио главы Мордовии назвал решение проблемы государственного долга республики, который составляет 49,165 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза превышает собственные доходы республики.Также руководитель республики отметил, что необходимо больше внимания уделять строительству производственной, инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая даст дополнительную доходную базу и рабочие места жителям республики.Здунов также обратил особое внимание на невысокие зарплаты на предприятиях и в организациях республики. "По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы – одна из причин оттока людей из региона", - заявил врио главы Мордовии.Он подчеркнул, что "важно создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию". "Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста молодых людей. Амбициозные, желающие проявить себя специалисты должны найти достойное место в органах власти и управления Республики Мордовия", - сказал Здунов.Президент России Владимир Путин 18 ноября принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Досрочные выборы главы Мордовии состоятся 19 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20201118/otstavka-1585154215.html

https://ria.ru/20201125/mordoviya-1586278790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, владимир волков (политик), республика мордовия, владимир путин, политика