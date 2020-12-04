https://ria.ru/20201204/zdravookhranenie-1587728181.html
В России перенесли начало модернизации первичного звена здравоохранения
В России перенесли начало модернизации первичного звена здравоохранения
Старт модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии коронавируса перенесен на 1 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:15
2020-12-04T18:15
2020-12-04T18:15
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Старт модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии коронавируса перенесен на 1 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Все знают, что до ковида мы должны были стартовать с программой модернизации первичного звена с 1 июля 2020 года, но ковид внес свои коррективы, и те финансовые ресурсы, которые предназначались с 1 июня на модернизацию первичного звена, были переориентированы на мероприятия по ковиду, сам старт программы перенесен на 1 января 2021 года", - заявила Голикова в ходе брифинга.Она отметила, что сейчас в регионах, в министерстве здравоохранения, на площадке аппарата правительства завершаются работы над этими программами.Голикова добавила, что законом о федеральном бюджете на ближайшие три года на мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения - центральных районных и районных больниц - предусмотрено 270 миллиардов рублей. Вице-премьер уточнила, что предполагается, что программа модернизации будет реализовываться пять лет, и в целом на эти цели будет направлено 500 миллиардов рублей, как это и планировали, и не менее 50 миллиардов рублей - из бюджетов регионов.По ее словам, на модернизацию заявлены более трех тысяч медицинских организаций, все программы рассмотрены рабочей группой, всем регионам высказаны замечания.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Старт модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии коронавируса перенесен на 1 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Все знают, что до ковида мы должны были стартовать с программой модернизации первичного звена с 1 июля 2020 года, но ковид внес свои коррективы, и те финансовые ресурсы, которые предназначались с 1 июня на модернизацию первичного звена, были переориентированы на мероприятия по ковиду, сам старт программы перенесен на 1 января 2021 года", - заявила Голикова в ходе брифинга.
Она отметила, что сейчас в регионах, в министерстве здравоохранения, на площадке аппарата правительства завершаются работы над этими программами.
Голикова добавила, что законом о федеральном бюджете на ближайшие три года на мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения - центральных районных и районных больниц - предусмотрено 270 миллиардов рублей. Вице-премьер уточнила, что предполагается, что программа модернизации будет реализовываться пять лет, и в целом на эти цели будет направлено 500 миллиардов рублей, как это и планировали, и не менее 50 миллиардов рублей - из бюджетов регионов.
По ее словам, на модернизацию заявлены более трех тысяч медицинских организаций, все программы рассмотрены рабочей группой, всем регионам высказаны замечания.