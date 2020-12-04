https://ria.ru/20201204/zakonotvorchestvo-1587754857.html

Думский комитет поддержал введение штрафов за рекламу "веселящего газа"

Думский комитет поддержал введение штрафов за рекламу "веселящего газа"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду и незаконную рекламу... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T20:45

2020-12-04T20:45

2020-12-04T20:45

россия

наталья костенко

госдума рф

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду и незаконную рекламу "веселящего газа", следует из заключения комитета.Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") в 2018 году внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения. Депутат подготовила три законопроекта: изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".Основной законопроект был доработан с учетом замечаний правительства и перевнесён в новой редакции. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении на пленарном заседании 9 декабря.Поправками в КоАП предлагается установить административные штрафы до 150 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, либо административное приостановление деятельности в зависимости от субъекта правонарушения."Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона № 559100-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", внесенного депутатами Н.В.Костенко, Н.В.Говориным и др., и рекомендует Государственной Думе принять данный законопроект в первом чтении", - говорится в заключении комитета, размещенном в базе ГД.Поправки в КоАП также предлагается рассмотреть в первом чтении на заседании 9 декабря.

https://ria.ru/20200719/1574566066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/putin-1584848766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья костенко, госдума рф, единая россия, общество