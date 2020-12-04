Думский комитет поддержал введение штрафов за рекламу "веселящего газа"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду и незаконную рекламу "веселящего газа", следует из заключения комитета.
Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") в 2018 году внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения. Депутат подготовила три законопроекта: изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".
Основной законопроект был доработан с учетом замечаний правительства и перевнесён в новой редакции. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении на пленарном заседании 9 декабря.
Поправками в КоАП предлагается установить административные штрафы до 150 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, либо административное приостановление деятельности в зависимости от субъекта правонарушения.
"Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона № 559100-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", внесенного депутатами Н.В.Костенко, Н.В.Говориным и др., и рекомендует Государственной Думе принять данный законопроект в первом чтении", - говорится в заключении комитета, размещенном в базе ГД.
Поправки в КоАП также предлагается рассмотреть в первом чтении на заседании 9 декабря.
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