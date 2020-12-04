https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587762242.html
Журналистов НТВ в Турции задержали на три дня
Журналистов НТВ в Турции задержали на три дня
Администрация Стамбула подтвердила задержание двух журналистов телеканала НТВ, их срок пребывания под стражей продлили до трех дней. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:58
2020-12-04T21:58
2020-12-04T23:19
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стамбул
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Администрация Стамбула подтвердила задержание двух журналистов телеканала НТВ, их срок пребывания под стражей продлили до трех дней.Как отмечается в сообщении властей, в четверг в 10:30 полиция города задержала двух россиян и гражданина Турции, обнаружив, что они без разрешения вели съемку около центра исследований и разработок беспилотников. На этом объекте фотографирование и видеосъемка запрещены."Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней", — отмечает городская администрация.Ранее в пресс-службе телеканала НТВ заявили, что в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь.По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Сотрудников телеканала задержала служба разведки, состояние их здоровья "нормальное".
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нтв, турция, стамбул
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости.
Администрация Стамбула
подтвердила задержание двух журналистов телеканала НТВ
, их срок пребывания под стражей продлили до трех дней.
Как отмечается в сообщении властей, в четверг в 10:30 полиция города задержала двух россиян и гражданина Турции
, обнаружив, что они без разрешения вели съемку около центра исследований и разработок беспилотников. На этом объекте фотографирование и видеосъемка запрещены.
"Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней", — отмечает городская администрация.
Ранее в пресс-службе телеканала НТВ заявили, что в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь.
По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Сотрудников телеканала задержала служба разведки, состояние их здоровья "нормальное".