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Журналистов НТВ в Турции задержали на три дня
Журналистов НТВ в Турции задержали на три дня
Администрация Стамбула подтвердила задержание двух журналистов телеканала НТВ, их срок пребывания под стражей продлили до трех дней. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:58
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Администрация Стамбула подтвердила задержание двух журналистов телеканала НТВ, их срок пребывания под стражей продлили до трех дней.Как отмечается в сообщении властей, в четверг в 10:30 полиция города задержала двух россиян и гражданина Турции, обнаружив, что они без разрешения вели съемку около центра исследований и разработок беспилотников. На этом объекте фотографирование и видеосъемка запрещены."Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней", — отмечает городская администрация.Ранее в пресс-службе телеканала НТВ заявили, что в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь.По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Сотрудников телеканала задержала служба разведки, состояние их здоровья "нормальное".
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нтв, турция, стамбул

Журналистов НТВ в Турции задержали на три дня

21:58 04.12.2020 (обновлено: 23:19 04.12.2020)
 
© AP Photo / Emrah GurelПолиция Турции
Полиция Турции - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Администрация Стамбула подтвердила задержание двух журналистов телеканала НТВ, их срок пребывания под стражей продлили до трех дней.
Как отмечается в сообщении властей, в четверг в 10:30 полиция города задержала двух россиян и гражданина Турции, обнаружив, что они без разрешения вели съемку около центра исследований и разработок беспилотников. На этом объекте фотографирование и видеосъемка запрещены.
"Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней", — отмечает городская администрация.
Ранее в пресс-службе телеканала НТВ заявили, что в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь.
По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Сотрудников телеканала задержала служба разведки, состояние их здоровья "нормальное".
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 18:14
Случаи задержания российских журналистов за рубежом в 2018-2020 годах
 
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