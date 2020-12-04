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Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве
Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве
Мэр Ливерпуля Джо Андерсон, предположительно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля, на это указывает заявление... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:17
2020-12-04T21:17
мерсисайд
англия
ливерпуль
в мире
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ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Ливерпуля Джо Андерсон, предположительно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля, на это указывает заявление полиции и утверждения местных СМИ."Пять человек задержаны сегодня (в пятницу, 4 декабря) следователями в связи c такими правонарушениями, как взяточничество и запугивание свидетеля в рамках расследования контрактов на городское строительство и развитие в Ливерпуле", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении полиции округа Мерсисайд.Первым номером в списке задержанных значится "62-летний мужчина из района Олд-Свон" – это описание полностью совпадает с данными мэра одного из крупнейших городов Англии.Кроме 62-летнего мужчины, задержаны также мужчины в возрасте 33, 46, 25 и 72 лет. Трое мужчин, включая, предположительно, мэра, подозреваются в сговоре с целью получения взятки и запугивании свидетеля, двое – только в запугивании свидетеля."Задержанные были доставлены на полицейские участки Мерсисайда, где будут допрошены следователями", - сообщает полиция.Ни полиция, ни мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.Андерсон находится на посту мэра Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок.
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мерсисайд, англия, ливерпуль, в мире

Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве

21:17 04.12.2020
 
© РИА Новости / Денис ВорошиловМэр Ливерпуля Джо Андерсон
Мэр Ливерпуля Джо Андерсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Ливерпуля Джо Андерсон, предположительно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля, на это указывает заявление полиции и утверждения местных СМИ.
"Пять человек задержаны сегодня (в пятницу, 4 декабря) следователями в связи c такими правонарушениями, как взяточничество и запугивание свидетеля в рамках расследования контрактов на городское строительство и развитие в Ливерпуле", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении полиции округа Мерсисайд.
Первым номером в списке задержанных значится "62-летний мужчина из района Олд-Свон" – это описание полностью совпадает с данными мэра одного из крупнейших городов Англии.
Кроме 62-летнего мужчины, задержаны также мужчины в возрасте 33, 46, 25 и 72 лет. Трое мужчин, включая, предположительно, мэра, подозреваются в сговоре с целью получения взятки и запугивании свидетеля, двое – только в запугивании свидетеля.
"Задержанные были доставлены на полицейские участки Мерсисайда, где будут допрошены следователями", - сообщает полиция.
Ни полиция, ни мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.
Андерсон находится на посту мэра Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок.
Полиция в Братиславе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:41
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