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Медиавойны
https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587659845.html
МИА "Россия сегодня" прокомментировало задержание журналистов в Латвии
МИА "Россия сегодня" прокомментировало задержание журналистов в Латвии
МИА "Россия сегодня" расценило действия властей Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, как нарушение свободы слова. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:22
2020-12-04T14:19
маргарита симоньян
эстония
латвия
медиа - общество
медиавойны
миа "россия сегодня"
sputnik
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" расценило действия властей Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, как нарушение свободы слова."Планируем направить запросы во все международные и европейские организации для того, чтобы ситуация не осталась без ответа. Подобное уже происходило в Эстонии год назад, где под давлением властей мы были вынуждены прекратить трудовые отношения с сотрудниками Sputnik Эстония", — сказали в пресс-службе информагентства.Ранее латвийские силовики задержали шесть человек, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева. После допросов и обысков их отпустили под подписку о невыезде.Журналистов обвиняют в несоблюдении режима санкций Евросоюза. По словам Яковлева, обвинения связаны с сотрудничеством с МИА "Россия сегодня", однако медиагруппа не находится ни в одном санкционном списке. Служба госбезопасности Латвии мотивировала свои действия тем, что санкции введены против руководителя МИА Дмитрия Киселева.Нынешний руководитель агентства Baltnews Андрей Стариков заявил, что ему неизвестна фабула обвинений против журналистов, потому что с них взяли подписку о неразглашении.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты — внештатные авторы и корреспонденты.Ранее власти по той же причине запретили вещание в Латвии семи телеканалов — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.В МИД России осудили эти действия латвийских властей и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений".В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
https://ria.ru/20201204/piket-1587671937.html
https://ria.ru/20201204/latviya-1587620457.html
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маргарита симоньян, эстония, латвия, медиа - общество, миа "россия сегодня", sputnik

МИА "Россия сегодня" прокомментировало задержание журналистов в Латвии

13:22 04.12.2020 (обновлено: 14:19 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание МИА "Россия сегодня" в Москве
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" расценило действия властей Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, как нарушение свободы слова.
"Планируем направить запросы во все международные и европейские организации для того, чтобы ситуация не осталась без ответа. Подобное уже происходило в Эстонии год назад, где под давлением властей мы были вынуждены прекратить трудовые отношения с сотрудниками Sputnik Эстония", — сказали в пресс-службе информагентства.
Участница пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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В Риге прошел пикет в поддержку стрингеров Sputnik и Baltnews
Ранее латвийские силовики задержали шесть человек, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева. После допросов и обысков их отпустили под подписку о невыезде.
Журналистов обвиняют в несоблюдении режима санкций Евросоюза. По словам Яковлева, обвинения связаны с сотрудничеством с МИА "Россия сегодня", однако медиагруппа не находится ни в одном санкционном списке. Служба госбезопасности Латвии мотивировала свои действия тем, что санкции введены против руководителя МИА Дмитрия Киселева.
Нынешний руководитель агентства Baltnews Андрей Стариков заявил, что ему неизвестна фабула обвинений против журналистов, потому что с них взяли подписку о неразглашении.

"Санкции были введены против ее генерального директора Дмитрия Киселева, тем не менее сама медиагруппа не является подсанкционной, и попытка экстраполировать санкции против Киселева на медиагруппу, на ее журналистов — это вольная и абсолютно неправовая интерпретация латвийского государства, это нарушение законов, норм и прав тех людей, в отношении которых Латвия применяет репрессии", — отметил Стариков.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Косачев назвал преследование журналистов в Латвии беспределом
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты — внештатные авторы и корреспонденты.
Ранее власти по той же причине запретили вещание в Латвии семи телеканалов — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
В МИД России осудили эти действия латвийских властей и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений".
В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
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МедиавойныМаргарита СимоньянЭстонияЛатвияМедиа - ОбществоМИА "Россия сегодня"Sputnik
 
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