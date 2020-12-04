https://ria.ru/20201204/zabolevaniya-1587749016.html

Голикова рассказала о влиянии коронавируса на хронические заболевания

Голикова рассказала о влиянии коронавируса на хронические заболевания

Многие пациенты с хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, умирают, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:59

2020-12-04T19:59

2020-12-04T19:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Многие пациенты с хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, умирают, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что мы сейчас наблюдаем, анализируя данные смертности и данные после перенесенного заболевания. Мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевание COVID, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни", - сказала Голикова на брифинге.По ее словам, есть прямое влияние коронавируса на течение хронического заболевания. "Сегодня я вынуждена констатировать, что случаи смерти уже после того, как человек перенес COVID и выздоровел, к сожалению, имеются", - добавила Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/noch-1587257803.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество