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Голикова рассказала о влиянии коронавируса на хронические заболевания
Голикова рассказала о влиянии коронавируса на хронические заболевания
Многие пациенты с хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, умирают, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:59
2020-12-04T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Многие пациенты с хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, умирают, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что мы сейчас наблюдаем, анализируя данные смертности и данные после перенесенного заболевания. Мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевание COVID, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни", - сказала Голикова на брифинге.По ее словам, есть прямое влияние коронавируса на течение хронического заболевания. "Сегодня я вынуждена констатировать, что случаи смерти уже после того, как человек перенес COVID и выздоровел, к сожалению, имеются", - добавила Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о влиянии коронавируса на хронические заболевания

19:59 04.12.2020
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Многие пациенты с хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, умирают, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что мы сейчас наблюдаем, анализируя данные смертности и данные после перенесенного заболевания. Мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевание COVID, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни", - сказала Голикова на брифинге.
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По ее словам, есть прямое влияние коронавируса на течение хронического заболевания. "Сегодня я вынуждена констатировать, что случаи смерти уже после того, как человек перенес COVID и выздоровел, к сожалению, имеются", - добавила Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
 
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