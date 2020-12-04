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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587734853.html
Голикова заявила о снижении распространения COVID-19 в 61 регионе
Голикова заявила о снижении распространения COVID-19 в 61 регионе
Число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, возросло с 50 до 61 с начала ноября, а количество регионов, где... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:43
2020-12-04T18:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, возросло с 50 до 61 с начала ноября, а количество регионов, где наблюдается рост заболевания, снизилось за тот же период с 33 до 23, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова заявила о снижении распространения COVID-19 в 61 регионе

18:43 04.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИзмерение температуры при входе в поликлинику СКАЛ Краснодарской краевой клинической больницы №
Измерение температуры при входе в поликлинику СКАЛ Краснодарской краевой клинической больницы № - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, возросло с 50 до 61 с начала ноября, а количество регионов, где наблюдается рост заболевания, снизилось за тот же период с 33 до 23, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.
Измерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 18:40Распространение нового коронавируса
Названы возрастные группы россиян с высокой заболеваемостью COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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