https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587734853.html

Голикова заявила о снижении распространения COVID-19 в 61 регионе

Голикова заявила о снижении распространения COVID-19 в 61 регионе

Число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, возросло с 50 до 61 с начала ноября, а количество регионов, где... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:43

2020-12-04T18:43

2020-12-04T18:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585403447_0:0:3018:1699_1400x0_80_0_0_f6b0dbfba3161427b9ebb1d87d333722.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, возросло с 50 до 61 с начала ноября, а количество регионов, где наблюдается рост заболевания, снизилось за тот же период с 33 до 23, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587733773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество