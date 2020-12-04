https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587734853.html
Голикова заявила о снижении распространения COVID-19 в 61 регионе
Голикова заявила о снижении распространения COVID-19 в 61 регионе
Число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, возросло с 50 до 61 с начала ноября, а количество регионов, где... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:43
2020-12-04T18:43
2020-12-04T18:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, возросло с 50 до 61 с начала ноября, а количество регионов, где наблюдается рост заболевания, снизилось за тот же период с 33 до 23, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587733773.html
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