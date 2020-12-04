https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587674080.html
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,2 тысячи человек
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,2 тысячи человек
Свыше 1,2 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:17
2020-12-04T14:17
2020-12-04T14:17
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Свыше 1,2 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."Всего на данный момент в Московской области выявлено 115 694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 193 человека. Выздоровели и выписались 82 704 человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.Наибольшее количество заболеваний выявлено в Красногорске (247), Мытищах (86) и Королеве (78). Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/issledovanie-1587482971.html
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красногорск, московская область (подмосковье), мытищи