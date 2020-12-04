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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587674080.html
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,2 тысячи человек
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,2 тысячи человек
Свыше 1,2 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:17
2020-12-04T14:17
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Свыше 1,2 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."Всего на данный момент в Московской области выявлено 115 694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 193 человека. Выздоровели и выписались 82 704 человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.Наибольшее количество заболеваний выявлено в Красногорске (247), Мытищах (86) и Королеве (78). Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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красногорск, московская область (подмосковье), мытищи

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,2 тысячи человек

14:17 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Свыше 1,2 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 115 694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 193 человека. Выздоровели и выписались 82 704 человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Вчера, 12:19Новости Подмосковья
Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье
Наибольшее количество заболеваний выявлено в Красногорске (247), Мытищах (86) и Королеве (78).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
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