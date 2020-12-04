https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587674080.html

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,2 тысячи человек

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,2 тысячи человек

Свыше 1,2 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:17

2020-12-04T14:17

2020-12-04T14:17

новости подмосковья

красногорск

московская область (подмосковье)

мытищи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587419733_0:223:3072:1951_1400x0_80_0_0_d0bcee1ff68e2632f044f190be975bfa.jpg

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Свыше 1,2 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."Всего на данный момент в Московской области выявлено 115 694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 193 человека. Выздоровели и выписались 82 704 человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.Наибольшее количество заболеваний выявлено в Красногорске (247), Мытищах (86) и Королеве (78). Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/issledovanie-1587482971.html

красногорск

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногорск, московская область (подмосковье), мытищи