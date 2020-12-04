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Эксперт указал на признаки взлома смартфона
Эксперт указал на признаки взлома смартфона
Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T02:29
2020-12-04T02:29
смартфоны
технологии
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.Если вы не являетесь публичной персоной и не ожидаете целенаправленной атаки на ваш контент, то расслабляться все равно не стоит. Злоумышленники могут атаковать устройства обычных людей, дабы заполучить доступ к их мобильным приложениям, онлайн-банкингу, подписке на различные платные сервисы и т.п., пояснил он. В большей части случаев диагностика взлома не по силам самим пользователям – они могут лишь сбросить все настройки телефона до заводских, поменять пароли и переустановить приложения, а также поставить антивирус. Если все это не помогает, лучше обратиться в сервисный центр, заключил Пудов.
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смартфоны, технологии

Эксперт указал на признаки взлома смартфона

02:29 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.
"Не стоит сразу паниковать, большинство этих признаков могут быть обусловлены и другими причинами. Однако, если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства", - отмечает эксперт.
Если вы не являетесь публичной персоной и не ожидаете целенаправленной атаки на ваш контент, то расслабляться все равно не стоит. Злоумышленники могут атаковать устройства обычных людей, дабы заполучить доступ к их мобильным приложениям, онлайн-банкингу, подписке на различные платные сервисы и т.п., пояснил он.
В большей части случаев диагностика взлома не по силам самим пользователям – они могут лишь сбросить все настройки телефона до заводских, поменять пароли и переустановить приложения, а также поставить антивирус. Если все это не помогает, лучше обратиться в сервисный центр, заключил Пудов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 03:13
Названы скрытые настройки против мошенников в смартфоне
 
СмартфоныТехнологии
 
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