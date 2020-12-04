https://ria.ru/20201204/vzlom-1587598380.html

Эксперт указал на признаки взлома смартфона

Эксперт указал на признаки взлома смартфона

Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T02:29

2020-12-04T02:29

2020-12-04T02:29

смартфоны

технологии

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.Если вы не являетесь публичной персоной и не ожидаете целенаправленной атаки на ваш контент, то расслабляться все равно не стоит. Злоумышленники могут атаковать устройства обычных людей, дабы заполучить доступ к их мобильным приложениям, онлайн-банкингу, подписке на различные платные сервисы и т.п., пояснил он. В большей части случаев диагностика взлома не по силам самим пользователям – они могут лишь сбросить все настройки телефона до заводских, поменять пароли и переустановить приложения, а также поставить антивирус. Если все это не помогает, лучше обратиться в сервисный центр, заключил Пудов.

https://ria.ru/20201201/aferisty-1587072722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, технологии