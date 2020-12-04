https://ria.ru/20201204/vyzov-1587683069.html
Путин рассказал о вдохновляющем вызове перед современными управленцами
Путин рассказал о вдохновляющем вызове перед современными управленцами
Отказ от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов - непростой экзамен, но для современных управленцев и предпринимателей технологическая трансформация - это РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:47
2020-12-04T14:47
2020-12-04T14:47
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отказ от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов - непростой экзамен, но для современных управленцев и предпринимателей технологическая трансформация - это вдохновляющий вызов, считает президент России Владимир Путин."Я хочу, чтобы меня услышали все мои коллеги: в министерствах, в ведомствах, в регионах, в наших госкомпаниях, руководители научных институтов, ректоры вузов и университетов. Нам предстоит взяться за вопросы, принципиально нового уровня сложности. Это непростой экзамен для многих на способность отказаться от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов, на готовность меняться, учиться и вести за собой", - сказал Путин на форуме по искусственному интеллекту."Но для сильных смелых современных управленцев, предпринимателей, инженеров технологическая трансформация - это вдохновляющий вызов", - добавил он.
https://ria.ru/20201204/putin-1587669783.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Отказ от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов - непростой экзамен, но для современных управленцев и предпринимателей технологическая трансформация - это вдохновляющий вызов, считает президент России Владимир Путин
.
"Я хочу, чтобы меня услышали все мои коллеги: в министерствах, в ведомствах, в регионах, в наших госкомпаниях, руководители научных институтов, ректоры вузов и университетов. Нам предстоит взяться за вопросы, принципиально нового уровня сложности. Это непростой экзамен для многих на способность отказаться от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов, на готовность меняться, учиться и вести за собой", - сказал Путин на форуме по искусственному интеллекту.
"Но для сильных смелых современных управленцев, предпринимателей, инженеров технологическая трансформация - это вдохновляющий вызов", - добавил он.