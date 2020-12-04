https://ria.ru/20201204/vybory-1587596659.html
Разведка США исключила возможность внешнего влияния на итоги выборов
Разведка США исключила возможность внешнего влияния на итоги выборов
Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф вновь заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T01:30
2020-12-04T01:30
2020-12-04T01:30
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф вновь заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США.
https://ria.ru/20201202/vybory-1587282713.html
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