https://ria.ru/20201204/vybory-1587596659.html

Разведка США исключила возможность внешнего влияния на итоги выборов

Разведка США исключила возможность внешнего влияния на итоги выборов

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф вновь заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T01:30

2020-12-04T01:30

2020-12-04T01:30

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф вновь заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США.

https://ria.ru/20201202/vybory-1587282713.html

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