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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201204/vybory-1587596659.html
Разведка США исключила возможность внешнего влияния на итоги выборов
Разведка США исключила возможность внешнего влияния на итоги выборов
Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф вновь заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T01:30
2020-12-04T01:30
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф вновь заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США.
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5
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сша, в мире

Разведка США исключила возможность внешнего влияния на итоги выборов

01:30 04.12.2020
 
© AP Photo / Paula BronsteinВыемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Paula Bronstein
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф вновь заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США.
"Нет, мы не смогли определить что-то подобное. Но в настоящее время мы еще продолжаем анализировать разведданные", - сказал Рэтклифф, отвечая на соответствующий вопрос в эфире CBS.
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