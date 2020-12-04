https://ria.ru/20201204/voditel-1587676922.html

На въехавшего в ворота церкви в Москве водителя завели уголовное дело

На въехавшего в ворота церкви в Москве водителя завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело против мужчины, въехавшего в ворота церкви, расположенной в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:30

2020-12-04T14:30

2020-12-04T14:30

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело против мужчины, въехавшего в ворота церкви, расположенной в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что пьяный мужчина въехал на территорию церкви в Москве в Малом Предтеченском переулке. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, изначально мужчина хотел попасть в храм пешком, но его в пьяном виде не пустили туда служители религиозного учреждения. Поэтому он принял решение заехать туда на автомобиле.Отмечается, что после задержания мужчина был доставлен в отдел полиции. Установлено, что ранее он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1,5 года."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201201/dtp-1587118360.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия