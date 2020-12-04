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На въехавшего в ворота церкви в Москве водителя завели уголовное дело
На въехавшего в ворота церкви в Москве водителя завели уголовное дело
Полиция завела уголовное дело против мужчины, въехавшего в ворота церкви, расположенной в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:30
2020-12-04T14:30
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело против мужчины, въехавшего в ворота церкви, расположенной в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что пьяный мужчина въехал на территорию церкви в Москве в Малом Предтеченском переулке. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, изначально мужчина хотел попасть в храм пешком, но его в пьяном виде не пустили туда служители религиозного учреждения. Поэтому он принял решение заехать туда на автомобиле.Отмечается, что после задержания мужчина был доставлен в отдел полиции. Установлено, что ранее он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1,5 года."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
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60
москва, происшествия

На въехавшего в ворота церкви в Москве водителя завели уголовное дело

14:30 04.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело против мужчины, въехавшего в ворота церкви, расположенной в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина въехал на территорию церкви в Москве в Малом Предтеченском переулке. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, изначально мужчина хотел попасть в храм пешком, но его в пьяном виде не пустили туда служители религиозного учреждения. Поэтому он принял решение заехать туда на автомобиле.
Отмечается, что после задержания мужчина был доставлен в отдел полиции. Установлено, что ранее он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1,5 года.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
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