https://ria.ru/20201204/veterinar-1587539786.html

Как сложилась жизнь Георгия Кареновича Путина и кем сейчас занят его врач

Как сложилась жизнь Георгия Кареновича Путина и кем сейчас занят его врач

Тигренка Гектора пытались на рассвете украсть из клетки на глазах у матери — вору досталось, но и животное пострадало. Рысь попала в самодельную ловушку прямо... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

2020-12-04T14:38

дикие животные

москва

челябинск

животные

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Мария Семенова. Тигренка Гектора пытались на рассвете украсть из клетки на глазах у матери — вору досталось, но и животное пострадало. Рысь попала в самодельную ловушку прямо на садовом участке. Двое волчат из контактного зоопарка спали по очереди — в настолько тесной клетке их держали. Истории подопечных челябинского приюта "Спаси меня" разные, объединяет их одно — человеческое неравнодушие. Рассказываем о "докторе Айболите", который спасает всех без разбора.Не просто ЖорикО Карене Даллакяне как о докторе, лечащем хищников, сотрудники цирков и зоопарков узнали в начале 2000-х. "Первым диким животным, которое я спас, был лев. Это еще в 1999-м. Лев из передвижного новосибирского зоопарка, директор зверинца очень его любил, нянчился с ним. Когда я вылечил зверя, прошел слух, что в Челябинске есть врач, который хорошо лечит хищников. И ко мне стали обращаться цирковые, зоопарковские. Это очень узкий круг, все друг друга знают. Был случай, когда мы прооперировали тигрицу из питомника и два дня после этого она сидела в клетке в коридоре клиники. Посетители заходили с животными на прием буквально на носочках, тише воды ниже травы, потому что хищница кидалась на все, что движется. Но это никого не удивляло. Люди давно дали мне прозвище Айболит, а у Айболита разные подопечные, это нормально. У нас и обезьяна жила в клинике. Однажды на 8 Марта ей мартини подарили", — смеется Даллякян.История приюта "Спаси меня" началась с тигренка Жорика, которого зоозащитник Карен выходил в 2009-м. Жорик "работал" в гастролирующем зверинце, пока однажды у него в небе не застряла кость, вызвавшая обширное воспаление. Дальше — неудачное удаление зубов, гнойно-некротический процесс. В результате к Даллакяну Жорик попал при смерти. Ветеринар сохранил ему жизнь, а вот красоту — не удалось: у тигра осталась дыра в щеке."Мы его спасли, но хозяева сказали, что им уродов не надо, они сделают из него чучело и таким образом вернут свои деньги. Тогда мы устроили пресс-конференцию — объявили сбор пожертвований, чтобы выкупить тигренка. В итоге нам перечислили даже больше, чем нужно, остаток пошел на пластические операции: за год в Челябинске Жорик перенес 17 хирургических вмешательств. После этого мы долго думали, что делать, потому как содержать хищника в клинике — опасно и неправильно. Его удалось отправить в Хабаровский край в реабилитационный центр "Утес" благодаря личному вмешательству Владимира Путина. Поэтому тигра в шутку называют Георгий Каренович Путин", — рассказывает Даллакян.Великолепная пятеркаИстория Жорика прогремела на всю страну, Карену постоянно сообщали о животных, нуждающихся в помощи. В клинике было уже тесно. Так, после спасения дикого лебедя поставили ванну, чтобы он плавал. Все подсобные помещения занимали звери."После долгих переговоров мы нашли площадку для приюта. В марте будет шесть лет, как мы существуем в качестве благотворительной организации. Разместились в бывшем виварии", — говорит Карен.Сейчас в приюте работают четыре ветеринара, лаборант, четыре кипера, которые ухаживают за животными, и большая армия волонтеров. Здесь живут хищные кошки, Даллакян называет их "великолепной пятеркой": амурский тигр, рысь, пума, леопард и лев. Обрели крышу над головой каракал, волк, лисы, косули, орлы, соколы, ястребы, лебеди, журавль, дикие утки, совы, филин, обезьяна, дикобраз, а также рептилии и грызуны. Карен замечает: важно соблюдать технику безопасности. Кроме того, в "Спаси меня" стараются создать хорошие условия работы, чтобы избежать текучки."В собачьих и кошачьих приютах любой волонтер может зайти, убрать, покормить — но не у нас. Это дикие животные, они привыкают к одним и тем же людям, с чужими ведут себя агрессивно. Каждый хищник знает как минимум трех человек, сменяющих друг друга. Животное может сутками не есть, пока еду не принесет нужный сотрудник".В приюте выращивают кроликов и цыплят на корм питомцам: "Животных из дикой природы магазинным мясом не прокормишь".Сначала всех прибывающих ждет карантин: "Это важно, несколько раз лисы, попавшие под машину и оказавшиеся у нас, были с бешенством, пришлось прививать всех питомцев". Затем — реабилитация и определение дальнейшей судьбы нового постояльца. Если есть возможность, зверей стараются пристроить в сафари- или экопарки. В самом приюте остаются лишь самые тяжелые. "Мы как больница или дом престарелых, держим только тех, кто постоянно нуждается в помощи", — объясняет Даллакян.Спасательные операцииЗвери попадают сюда по-разному: много диких, так как у приюта есть договоренности с Минприроды и Росприроднадзором о помощи травмированным. Кто-то приносит питомцев, ставших ненужными. А порой не обходится без настоящих спасательных операций. Вся страна переживала за львенка Симбу, которого Карен привез из Дагестана, где над ним издевался хозяин-фотограф. Скоро он и другой питомец, леопард, отправятся в Танзанию. И это далеко не единственный пример.Еще спасли двух волчат из контактного зоопарка. Животных заперли в настолько крошечной клетке, что лежать они могли только по очереди: места для двоих попросту не было. "Больные, истощенные. Мы сильно ругались с владельцами зоопарка, в итоге решили, что выкупим их, а также лису, сидевшую в аквариуме, и нутрию, которую тоже держали в маленькой клетке. Волки кусачие, это хорошо — никто не успел их потискать". Карен сетует, что его команде постоянно приходится выхаживать тех, кого сгубил неправильный уход. "Это особенно опасно для птенцов хищных птиц. Слетков нельзя трогать, но их подбирают и приносят в город, кормят мясными продуктами, которые для них не естественны, — колбасой, говядиной, свининой. Очень много летальных исходов из-за этого".В природу никто из животных, родившихся в неволе или с детства обитавших у людей, не вернется: это возможно лишь для тех, кто попал в центр из дикой среды. "Не постеснялись"Некоторых животных приносят бывшие владельцы. "Неделю назад дрессировщики сдали обезьянку Мартина, ему семь лет. Он родился в неволе в Сочи. Хозяева занялись другим делом, а Мартина надо кормить и содержать. Они не постеснялись сказать: "Мы неплохо заработали, жалеть не о чем". Сейчас обезьянку лишний раз не беспокоим, она грустит, скучает — лишилась семьи. Мы даем понять Мартину, что больше никто не будет издеваться, надевать ошейник, поводок, юбки-платья. Кормим тем, что ему нравится: распробовал гранат и виноград. Он не хочет с нами общаться, но, завидев эти фрукты, начинает радостно прыгать", — описывает подробности зоозащитник. Однажды в приют отдали 20-летнего огромного питона: хозяин, пожилой человек, попросту не мог больше о нем заботиться. У Карена нет любимчиков, хотя он признается: по натуре кошатник, поэтому в глубине души из питомцев выделяет тигров. Однако старается этого не показывать. "Если появляются фавориты, их соседи чувствуют это. Необходимо ко всем одинаково относиться. Вот я разговариваю с тигром, а косуля, которую я из соски выкормил, такими обиженными глазами на меня смотрит, мол, папа — предатель. Эту ревность надо видеть". Окрестили МарысейКарен говорит, что в каждом третьем случае речь идет о животном в ужасном состоянии, за жизнь которого приходится бороться. Так и с рысью Марысей. Она попала в самодельный капкан в деревне в ста километрах от Челябинска. Люди поставили ловушки, когда со дворов стала пропадать птица. Местные егеря рысей не видели уже 25 лет, видимо, из-за голода зверь покинул естественный ареал обитания — горно-лесную зону. Имя рыси дали подписчики. "Когда мы отпаивали ее молочком, она издавала звуки — "ма-ма-ма". Было голосование в соцсетях, большинство выбрало Марысю. Так и окрестили нашу девочку". Буквально с того света вытащили и тигренка Гектора. "Он родился в передвижном зоопарке, гастролировавшем по Оренбургской области. Какой-то молодой человек из Казахстана в шесть утра залез на территорию, чтобы украсть тигренка, — думал, задорого продаст его в Китай. Но план провалился: котенок застрял в прутьях, и его мама оказалась рядом. Вор сильно пострадал: перелом руки и разрыв плеча — тигрица успела хорошо поработать. Однако и Гектор остался инвалидом — был парализован. Сейчас бегает — не как здоровый, конечно". "Тяжело, когда ты первый"Карен замечает, что с каждым годом и даже месяцем в лучшую сторону меняется отношение к зоозащитникам. "Раньше на нас смотрели как на дураков. Когда я открывал фонд, три дня жил в библиотеке в Москве, изучал англоязычные журналы. Словно школьник, со словарем переводил тексты, какие-то выписки делал для устава. Всегда тяжело, когда ты первый. Но сейчас сотрудничество с нашими областными министерствами — пример для многих. Нам часто завидуют: не в каждом регионе можно представить себе встречу с губернатором на площадке приюта, а у нас так и было", — говорит Даллакян.Но вот на себя у Карена времени практически не остается — все для животных. "Представьте, 3 декабря нас пригласили на вручение премии "Человек года" по версии "Делового квартала", а у меня даже одежды нормальной нет, мы все в основном в спецовке ходим. Брал выходной, чтобы за костюмом съездить", — смеется Карен. Айболит прощается — его уже ждут подопечные.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, москва, челябинск, животные, общество