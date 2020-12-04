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В посольстве Британии рассказали о рождественской елке в резиденции посла
В посольстве Британии рассказали о рождественской елке в резиденции посла
Посольство Великобритании в РФ нарядило в резиденции посла Деборы Броннерт рождественскую ель, подаренную почти 40 лет назад ботаническим садом МГУ. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:09
2020-12-04T11:42
дебора броннерт
мгу имени м. в. ломоносова
великобритания
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ нарядило в резиденции посла Деборы Броннерт рождественскую ель, подаренную почти 40 лет назад ботаническим садом МГУ."Посольство Великобритании традиционно отмечает Рождество, приглашая свои профессиональные контакты в резиденцию посла. Украшение елки - давняя традиция в преддверие Рождества и Нового года. К сожалению, в этом году, из-за пандемии COVID-19, мы не сможем принимать у себя гостей", - рассказали РИА Новости в дипмиссии."Однако, чтобы поддержать дух Рождества, мы украсили ель, которая растет на территории резиденции", - добавили в посольстве."Эту ель ботанический сад МГУ им. Ломоносова передал посольству 35-40 лет назад", - поведали в британской дипломатической миссии.Рассказывая об украшениях на ели в этом году, собеседник агентства добавил, что "дерево украшено рождественскими елочными игрушками, произведенными в Соединенном Королевстве"."Верхушку украшает статуэтка "Дух экстаза" - символическое изображение богини Ники, которое является неотъемлемым атрибутом автомобилей Rolls-Roys с 1923 года", - рассказали в посольстве.
https://ria.ru/20200627/1573558784.html
https://ria.ru/20201202/samaya-pervaya-elka-na-novogodnem-dereve-v-yakutii-zazhgli-ogni-1587313922.html
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дебора броннерт, мгу имени м. в. ломоносова, великобритания, в мире

В посольстве Британии рассказали о рождественской елке в резиденции посла

10:09 04.12.2020 (обновлено: 11:42 04.12.2020)
 
© Фото : предоставлено посольством Великобритании в РФВ посольстве Британии рассказали о рождественской елке в резиденции посла
В посольстве Британии рассказали о рождественской елке в резиденции посла - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : предоставлено посольством Великобритании в РФ
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ нарядило в резиденции посла Деборы Броннерт рождественскую ель, подаренную почти 40 лет назад ботаническим садом МГУ.
"Посольство Великобритании традиционно отмечает Рождество, приглашая свои профессиональные контакты в резиденцию посла. Украшение елки - давняя традиция в преддверие Рождества и Нового года. К сожалению, в этом году, из-за пандемии COVID-19, мы не сможем принимать у себя гостей", - рассказали РИА Новости в дипмиссии.
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"Однако, чтобы поддержать дух Рождества, мы украсили ель, которая растет на территории резиденции", - добавили в посольстве.
"Эту ель ботанический сад МГУ им. Ломоносова передал посольству 35-40 лет назад", - поведали в британской дипломатической миссии.
Рассказывая об украшениях на ели в этом году, собеседник агентства добавил, что "дерево украшено рождественскими елочными игрушками, произведенными в Соединенном Королевстве".
"Верхушку украшает статуэтка "Дух экстаза" - символическое изображение богини Ники, которое является неотъемлемым атрибутом автомобилей Rolls-Roys с 1923 года", - рассказали в посольстве.
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