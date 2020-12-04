https://ria.ru/20201204/velikobritaniya-1587618300.html

В посольстве Британии рассказали о рождественской елке в резиденции посла

В посольстве Британии рассказали о рождественской елке в резиденции посла

Посольство Великобритании в РФ нарядило в резиденции посла Деборы Броннерт рождественскую ель, подаренную почти 40 лет назад ботаническим садом МГУ. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:09

2020-12-04T10:09

2020-12-04T11:42

дебора броннерт

мгу имени м. в. ломоносова

великобритания

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ нарядило в резиденции посла Деборы Броннерт рождественскую ель, подаренную почти 40 лет назад ботаническим садом МГУ."Посольство Великобритании традиционно отмечает Рождество, приглашая свои профессиональные контакты в резиденцию посла. Украшение елки - давняя традиция в преддверие Рождества и Нового года. К сожалению, в этом году, из-за пандемии COVID-19, мы не сможем принимать у себя гостей", - рассказали РИА Новости в дипмиссии."Однако, чтобы поддержать дух Рождества, мы украсили ель, которая растет на территории резиденции", - добавили в посольстве."Эту ель ботанический сад МГУ им. Ломоносова передал посольству 35-40 лет назад", - поведали в британской дипломатической миссии.Рассказывая об украшениях на ели в этом году, собеседник агентства добавил, что "дерево украшено рождественскими елочными игрушками, произведенными в Соединенном Королевстве"."Верхушку украшает статуэтка "Дух экстаза" - символическое изображение богини Ники, которое является неотъемлемым атрибутом автомобилей Rolls-Roys с 1923 года", - рассказали в посольстве.

https://ria.ru/20200627/1573558784.html

https://ria.ru/20201202/samaya-pervaya-elka-na-novogodnem-dereve-v-yakutii-zazhgli-ogni-1587313922.html

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дебора броннерт, мгу имени м. в. ломоносова, великобритания, в мире