https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587761848.html

Голикова озвучила сроки начала вакцинации от коронавируса в регионах

Голикова озвучила сроки начала вакцинации от коронавируса в регионах

Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:51

2020-12-04T21:51

2020-12-05T04:15

вакцинация россиян от covid-19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.Она отметила, что к началу декабря в гражданский оборот уже ввели 168 тысяч доз вакцины "Спутник V" и добавила, что в этом месяце поступит в оборот вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Голикова подчеркнул, что оба препарата показывают высокую эффективность и безопасны. В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, два миллиона доз вакцины будут готовы уже в ближайшие дни.Коронавирусом в России заражены более 2,4 миллиона человек, из которых почти 1,9 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали свыше 42 тысяч человек. За последние сутки выявили 27,4 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/testy-1587749193.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество