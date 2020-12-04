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https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587761848.html
Голикова озвучила сроки начала вакцинации от коронавируса в регионах
Голикова озвучила сроки начала вакцинации от коронавируса в регионах
Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:51
2020-12-05T04:15
вакцинация россиян от covid-19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.Она отметила, что к началу декабря в гражданский оборот уже ввели 168 тысяч доз вакцины "Спутник V" и добавила, что в этом месяце поступит в оборот вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Голикова подчеркнул, что оба препарата показывают высокую эффективность и безопасны. В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, два миллиона доз вакцины будут готовы уже в ближайшие дни.Коронавирусом в России заражены более 2,4 миллиона человек, из которых почти 1,9 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали свыше 42 тысяч человек. За последние сутки выявили 27,4 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова озвучила сроки начала вакцинации от коронавируса в регионах

21:51 04.12.2020 (обновлено: 04:15 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ГоленковВакцина "ЭпиВакКорона"
Вакцина ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
"Вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны", — сказала вице-премьер.
Она отметила, что к началу декабря в гражданский оборот уже ввели 168 тысяч доз вакцины "Спутник V" и добавила, что в этом месяце поступит в оборот вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Голикова подчеркнул, что оба препарата показывают высокую эффективность и безопасны.
В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, два миллиона доз вакцины будут готовы уже в ближайшие дни.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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