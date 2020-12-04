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https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587635217.html
В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19
В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19
Власти Москвы надеются, что до конца года в городе откроется 170 центров вакцинации от коронавируса, сообщила в пятницу заммэра по вопросам социального развития РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:33
2020-12-04T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что до конца года в городе откроется 170 центров вакцинации от коронавируса, сообщила в пятницу заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы открыли 70 центров вакцинации, очень надеемся, что вакцины с каждым днем в Москву будет поступать все больше и больше, и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Москва 24".Она уточнила, что право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы. "Потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей", - пояснила заммэра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19

11:33 04.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что до конца года в городе откроется 170 центров вакцинации от коронавируса, сообщила в пятницу заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы открыли 70 центров вакцинации, очень надеемся, что вакцины с каждым днем в Москву будет поступать все больше и больше, и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Москва 24".
Она уточнила, что право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы. "Потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей", - пояснила заммэра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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