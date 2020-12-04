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В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19
В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19
Власти Москвы надеются, что до конца года в городе откроется 170 центров вакцинации от коронавируса, сообщила в пятницу заммэра по вопросам социального развития РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:33
2020-12-04T11:33
2020-12-04T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что до конца года в городе откроется 170 центров вакцинации от коронавируса, сообщила в пятницу заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы открыли 70 центров вакцинации, очень надеемся, что вакцины с каждым днем в Москву будет поступать все больше и больше, и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Москва 24".Она уточнила, что право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы. "Потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей", - пояснила заммэра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587604560.html
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